חקירות של הממשלה וכוחות הביטחון באיראן העלו כי תקיפה של שלוש מכליות במצר הורמוז בחודש יולי, שבה הואשמה טהרן, בוצעה על ידי פלג קיצוני במדינה בהובלת מפקד הבסיג' חוסיין טאיב, וללא ידיעת הנשיא מסעוד פזשכיאן ומפקד משמרות המהפכה אחמד ואחידי. כך פרסם "הניו יורק טיימס" מפי בכירים איראנים ואיש משמרות המהפכה. הגורמים סיפרו בריאיונות כי מה שהתרחש לאחר מכן היה מהעימותים הפוליטיים הסוערים ביותר בתוך הנהגת איראן. בכירים ניהלו חילופי דברים בצעקות, שני גנרלים בכירים איימו להתפטר, והאשמות בבגידה ובבוגדנות הוטחו לכל עבר. התקיפה התרחשה מעט לאחר השלמת המשא ומתן על הסכם עם ארה"ב, וגרמה לחידוש הלחימה.