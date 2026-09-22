30 בספטמבר, יום רביעי בשבוע הבא, אמור היה להיות רגע המבחן של ממשלת עיראק החדשה בראשותו של ראש הממשלה עלי א-זיידי – המועד שבו היא הודיעה, בחודש יוני השנה, כי על כל המיליציות במדינה להתפרק מנשקן. אבל לפי הדיווחים האחרונים נראה כי הדד-ליין הזה כבר נדחה בפועל, וראש הממשלה עצמו אמר בסוף השבוע שעבר כי המועד החדש לפירוק הנשק של המיליציות הפרו-איראניות, שנהנות מהשפעה אדירה בפוליטיקה העיראקית, הוא יוני 2027.
המועד המקורי, סוף החודש הנוכחי, נבחר מפני שמדובר במועד שבו גם כוחות הקואליציה בהובלת ארה"ב, זו שהוקמה בעשור שעבר כדי להיאבק בדאעש, אמורים לסיים את משימתם בעיראק ולסגת ממנה באופן סופי. התכנון של הממשלה בבגדד ושל ארה"ב – שלוחצת עליה לפרק את המיליציות – היה שארה"ב תשלים את הסגת כל כוחותיה מהמדינה, וכך למיליציות – שמתרצות תקופה ארוכה את הסירוב להתפרק מנשקן בהמשך הנוכחות של הכוחות האמריקניים – כבר לא יהיה את התירוץ הזה. הממשלה הבטיחה, כשחשפה את תוכניתה המקורית, כי אחרי המועד הזה "כל נשק שיהיה מחוץ למסגרת המדינה יטופל במסגרת החוק".
מאז ההודעה על הדד-ליין, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק התחלקו לשתי קבוצות: היו כאלה שהסכימו להתפרק מנשקן ולהמשיך רק בפעילות מדינית-פוליטית, בעוד מיליציות אחרות לא היו מוכנות אפילו לשמוע על כך. בין המתנגדות לפירוק נמנית מיליציית הנוג'בא, והדובר שלה, חוסיין עלי אל-מוסאווי, הבהיר בחודש שעבר: "לא נוותר על הנשק שלנו. המהלך לריכוז הנשק מכוון אך ורק נגד הנשק של ההתנגדות ומונע על ידי תכתיבים אמריקניים-ישראליים. ההסכמים הכלכליים עם וושינגטון העבירו את עיראק ממצב של כיבוש צבאי לכיבוש כלכלי".
למרות הביטחון הרב ששידרה ממשלת עיראק בחודשים האחרונים, נראה כי המשימה התבררה כקשה בהרבה מהצפוי. ב"ניו יורק טיימס" דווח כי בריאיון עם העיתון ביום שבת האחרון ראש הממשלה א-זיידי – איש עסקים שלא היה מוכר לציבור הרחב לפני שנבחר השנה לתפקיד – התחייב כאמור להשלים את תהליך פירוק הנשק של המיליציות עד יוני 2027. לפי העיתון, א-זיידי אמר כי לוח הזמנים יפורסם ב-30 בספטמבר, ושתהיה תקופה ראשונית של 90 יום שבמהלכה יימנעו המיליציות מלשגר תקיפות כלשהן, בתמורה לערבויות כי לא יותקפו על ידי כוחות אמריקניים.
בהמשך, כך לדברי א-זיידי, המיליציות יחלו למסור את נשקן, כאשר תהליך ריכוז הנשק צפוי להסתיים כאמור עד 30 ביוני. אבל המיליציות עצמן לפי הדיווח לוחצות על הארכה נוספת של המועד להשלמת המהלך – עד סוף 2027 – בעוד דיפלומטים אזוריים וגורמי ביטחון עיראקיים הזהירו כי לוח הזמנים שהציב א-זיידי הוא רעוע ביותר. הם הגדירו אותו כ"כמעט בלתי אפשרי ליישום", בפרט כשבמקביל מתחוללת מלחמה עם איראן שבה רק גדלה חשיבותן של המיליציות עבור הציר הפרו-איראני. אולם א-זיידי הבטיח בריאיון לעיתון לפעול למימוש היעד שהציב: "אחרים שדיברו על כך נסוגו. הם נכנעו ללחץ או לשיקולים אחרים. מבחינתי, נושא זה, בנוסף להתמודדות עם השחיתות, הוא עניין של כבוד".
ב"טיימס" הזכירו כי עיראק נתונה ללחץ גובר מצד ארה"ב, השותפה הביטחונית והכלכלית הקריטית ביותר שלה, לפעול לנטרול כוחם הרב של הגורמים המזוהים עם איראן במדינה – שצברו לא רק עוצמה צבאית, אלא גם השפעה פוליטית אדירה. במקביל, איראן, שכנתה של עיראק, פועלת להעמקת השפעתה במדינה ולהרחבת השימוש במיליציות במסגרת המאבק שלה מול וושינגטון. היה לכך ביטוי של ממש במהלך ההסלמה החודש בין החות'ים בתימן לסעודיה: ב-11 בספטמבר הודיעה ריאד כי המתקפה נגד צינור הנפט האסטרטגי "מזרח-מערב" בשטחה – שרק היום חזר לפעילות – שוגרה משטח עיראק. סעודיה, שכבר תקפה בחודש יולי בעיראק יחד עם ארה"ב בתגובה למתקפה קודמת של המיליציות, הודיעה כי הפעם בחרה שלא להגיב ו"לתמוך" במאמצי הממשלה העיראקית, לבקשת א-זיידי. אחרי התקיפה אמר במקביל בכיר במיליציית הנוג'בא כי למיליציות העיראקיות "אין כרגע כוונה לבצע פעולות צבאיות".
בחודש שעבר אף פורסמו בערוצים הערביים השונים דיווחים שחזו מה עתיד לקרות אחרי 30 בספטמבר, המועד המקורי כאמור לפירוק המיליציות מנשקן. בעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי טענו כי התוכנית של הממשלה העיראקית קראה לכך שאחרי המועד הזה ייפרסו כוחות צבא, כוחות לוחמה בטרור ויחידות עילית סביב מרכזי המבצעים של המיליציות החמושות הפרו-איראניות, ובכבישים המובילים אליהם, במטרה להגביל את התנועה והאספקה לאתרים הללו ומהם. עוד נטען כי כוחות הממשלה יחלו בהדרגה להקים נקודות ביקורת, כדי לפקח על תנועת כלי נשק ולהחרים אותם, בדגש על כטב"מים וטילים. נטען כי כוחות הממשלה יגבירו באופן שיטתי את הצעדים המגבילים סביב האתרים של המיליציות, עד שיגיעו לשלב שיאפשר להם לשלוט בהן. בדיווח צוין כי הפעילות הממשלתית הניסיונית בנושא כבר החלה – אבל כעת, עם ההצהרה על מועד חדש, פירוק המיליציות נראה רחוק הרבה יותר.
בדיווח נוסף בנושא בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי, דווח מפי "מקורות עיראקיים בבגדד" כי א-זיידי עזב השבוע לארה"ב, לנאומו הצפוי בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם, אחרי שהגיע להסכם עם מנהיגי "מסגרת התיאום" – הכינוי לקואליציית המפלגות השולטת בעיראק – ודמויות פוליטיות שיעיות בכירות במדינה, לדחות את הנושא לאמצע 2027. נטען כי מפת הדרכים של ההסכם כוללת מתן חסינות מפני העמדה לדין לראשי המיליציות ולחבריהן, ואת הזכות להשתתף בתהליך הפוליטי. המקורות אמרו כי נקודת המחלוקת העיקרית בהסדר החדש הזה היא לא המונופול של המדינה על הנשק, אלא מי ינהל את הנשק אחרי שיועבר משליטת המיליציות – כאשר וושינגטון דורשת שלמדינה יהיה מונופול ממשי על השימוש בכוח, ולא רק להעביר נשק ממחסני המיליציות למקום אחר.
לפי הדיווח, המיליציות מעמידות שורה של תנאים נוקשים עבור פירוקן מנשק, ובהם נסיגה מוחלטת של כוחות ארה"ב "ביבשה, בים ובאוויר", הטלת "ריבונות מלאה" על כל השטחים העיראקיים; "חיזוק ההגנה האווירית באמצעות מערכות מתקדמות"; נסיגת הכוחות הטורקיים מצפון המדינה; שצבא עיראק יהיה אחראי על אבטחת הגבולות בחבל כורדיסטן (צפון עיראק) כ"משימה בלעדית וריבונית"; גירוש ארגוני אופוזיציה איראניים ממעוזיהם; ו"שחרור קבלת החלטות פיננסיות וכלכליות מההגמוניה האמריקנית".
בתוך כך, ועל רקע איום הסנקציות האמריקניות, רשות התעופה העיראקית החליטה להשהות, החל ממחר, את כל הטיסות מאיראן אל נמל התעופה בבגדד. ההחלטה התקבלה אחרי שמשרד האוצר האמריקני החריף דרמטית את הסנקציות על חברות התעופה האיראניות, ואיים כי החל ממחר כל מי שיעניק להן שירותים שונים יסתכן בסנקציות גם הוא. בריאיון לרשת CNBC הסביר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי "אסור לספק להן דלק, אסור לספק להן שירותי נחיתה, ואסור למכור עבורן כרטיסים - אחרת תנותקו ממערכת הדולר". בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי למרות האיום הזה, הממשלה בבגדד בוחנת כעת את הסטת הטיסות האיראניות מבגדד לנמל התעופה בנג'ף, ולא לבטלן לחלוטין. באיראן דיווחו הערב כי גם הטיסות למסקט, בירת עומאן, יופסקו ממחר.