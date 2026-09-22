ב"טיימס" הזכירו כי עיראק נתונה ללחץ גובר מצד ארה"ב, השותפה הביטחונית והכלכלית הקריטית ביותר שלה, לפעול לנטרול כוחם הרב של הגורמים המזוהים עם איראן במדינה – שצברו לא רק עוצמה צבאית, אלא גם השפעה פוליטית אדירה. במקביל, איראן, שכנתה של עיראק, פועלת להעמקת השפעתה במדינה ולהרחבת השימוש במיליציות במסגרת המאבק שלה מול וושינגטון. היה לכך ביטוי של ממש במהלך ההסלמה החודש בין החות'ים בתימן לסעודיה: ב-11 בספטמבר הודיעה ריאד כי

המתקפה נגד צינור הנפט האסטרטגי "מזרח-מערב"

בשטחה – שרק היום חזר לפעילות – שוגרה משטח עיראק. סעודיה, שכבר

תקפה בחודש יולי בעיראק יחד עם ארה"ב