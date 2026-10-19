מה שהיה אמור להיות יום שגרתי בחייו של בן 8 מחולון הפך במהרה לסיוט שמלווה אותו כבר כמעט חמש שנים, כשכלבם של השכנים התנפל עליו סמוך לביתו. הילד הופל לקרקע וננשך בראשו, פגיעה שהותירה אותו עם צלקת בולטת, כאבים והשפעות פסיכולוגיות. הוריו תבעו את בעלי הכלב, ובמסגרת פשרה יקבלו עבור בנם פיצוי על סך 70 אלף שקלים.

הפציעה בראשו: צלקת באורך כעשרה ס"מ ( צילום: באדיבות המשפחה )

האירוע התרחש סמוך לבית המשפחה בחולון, אז התנפל על בן ה-8 כלב מסוג רועה גרמני השייך לשכנים. לפי כתב התביעה שהגישו ההורים לבית משפט השלום בהרצליה, הכלב שהה בחוץ ללא מחסום פה והתנפל על בנם בעוצמה. הילד פונה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש קשה וחתך עמוק בקרקפת, כשהוא מחוסר הכרה, ונותר לדברי הוריו עם פחד מכלבים וקשיים נפשיים וחברתיים. את הפשרה, כך סיפרו, קיבלו כדי שבנם לא יאלץ לעבור בדיקות נוספות והליכים משפטיים ממושכים.

"אני הייתי בלימודים והבייביסיטר שלו סיפרה לנו על הפינוי באמבולנס", האם סיפרה על רגעי החרדה בשיחה עם ynet. "היינו בהלם וחשבנו על הגרוע מכול. גם קיבלנו תמונות ופחדנו מפגיעת ראש וחלילה גם מנזק יותר רציני".

אלא שגם לאחר שהפצעים החלימו, השלכות התקיפה לא נעלמו. לפי תיאור ההורים בתביעה, הכאבים והרגישות שנותרו לילד מהפציעה מקשים עליו אפילו לחבוש כובע או קסדה. נוסף על כך, בחודש מאי האחרון, מומחה לכירורגיה פלסטית שבדק את הילד קבע כי נותרה לו נכות רפואית לצמיתות, בשיעור של 10%. כתב התביעה מתאר גם השלכות נפשיות משמעותיות, בהן סיוטים, קשיי הירדמות, פגיעה בדימוי העצמי בשל הצלקת וקושי ביצירת קשרים חברתיים.

הוריו סיפרו כי "הילד עדיין אוהב בעלי חיים, אבל הוא נרתע מללטף. הוא פיתח סוג של פוביה ומנסה להתמודד איתה. הוא קיבל טראומה מהכלב הנושך של השכנים, ובכלל מסביבת המגורים שלהם. הוא מנסה להתגבר על הפחד ולא מצליח מחשש שהמקרה יחזור על עצמו. הוא ממעט לספר על האירוע, כנראה הדחקה. הוא גם מתבאס על הצלקת ומבקש תמיד שיספרו אותו ככה שהיא לא תבלוט לעין".

הם סיפרו כי בנם זקוק לטיפול שיסייע לו להתגבר גם על הפחד מכלבים, אך הם מתקשים להשיג עבורו את כל הטיפולים הנדרשים. בינתיים הוא מקבל טיפול פסיכולוגי, במהלכו עולה גם הטראומה שחווה בעקבות התקיפה. ההורים הדגישו בכתב התביעה כי הכלב לא הסתובב עם מחסום פה ולכן בעל הכלב לא נקט את אמצעי הזהירות הנדרשים. עוד נטען כי לא התקיים פיקוח מספק על הכלב, וכי הילד לא התגרה בו או יצר עמו קשר, אלא רק שהה סמוך לביתו.

בסופו של דבר, כאמור, הצדדים הגיעו לפשרה. ההורים סיכמו כי "אין סכום שיכול לפצות על הטראומה שאנחנו ההורים עברנו, ובמיוחד על מה שהילד עבר".