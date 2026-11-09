נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביצע הערב (יום ב') פניית פרסה פתאומית, כשהטיל לפתע ספק בלגיטימיות של תוצאות בחירות האמצע שבהן נחלו הרפובליקנים תבוסה – אף שבשבוע שעבר הצהיר כי הוא מקבל את תוצאותיהן. בפוסט שפרסם ברשת שלו Truth Social כתב הערב טראמפ: "האם מישהו באמת מאמין ש'הבחירות' האלה היו כשרות? איך ייתכן שהסקרים טעו כל כך?".

גלריה הנשיא טראמפ. "הכול סביב המכונות" ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

בבחירות האמצע בשבוע שעבר, נזכיר, הנחילו הדמוקרטים לרפובליקנים תבוסה בקנה מידה היסטורי : המפלגה הדמוקרטית לא רק הצליחה להשתלט בבת אחת על שני בתי הקונגרס, אלא גם עשתה זאת בפערים גדולים מכפי שחזו הסקרים – בבית הנבחרים היא הבטיחה נכון לעכשיו 255 מ-435 המושבים (לעומת 163 לרפובליקנים), ובסנאט היא הבטיחה כבר 54 מושבים (לעומת 44 לרפובליקנים), כשמספר המושבים שלה עוד עשוי לגדול כשתסתיים הספירה במרוצים המעטים שטרם הוכרעו.





רבים מהניצחונות הדמוקרטיים הושגו במעוזים רפובליקניים מובהקים, כגון טקסס, קנזס ודרום קרוליינה , ובארה"ב רואים בכך ביטוי למיאוס שחשים אפילו גורמים שמרניים כלפי ממשלו של טראמפ. פרשנים – וגם טראמפ ובכירי ממשלו עצמם – מייחסים את התבוסה להתנגדות של האמריקנים למלחמה באיראן ולהשלכות שהיא מביאה איתה, במיוחד העלייה במחירי הדלק, ולפעולות אחרות שנקט הממשל, כמו מבצעי האכיפה המיוחדים נגד מהגרים שאליהם נשלחו סוכני ICE, בין השאר במינסוטה.

הפוסט של טראמפ הערב אינו מפתיע לכאורה, שכן כבר ב-2020 הוא סירב לקבל את הפסדו בבחירות לנשיאות בטענה לזיופים והונאות שמעולם לא הוכחו, אלא שהפעם עומדת הצהרתו בסתירה גמורה לדברים שאמר ל"ניו יורק טיימס" בליל הבחירות בשבוע שעבר, כשההפסד המוחץ של הרפובליקנים כבר היה ברור. בשיחה עם העיתון אז אמר טראמפ כי הוא "מוכן לחלוטין" לקבל את התוצאות, ואף החמיא לדמוקרטים על שעשו עבודה יפה בבחירות.

מועמד הדמוקרטים לסנאט שניצח בטקסס, ג'יימס טלריקו. הישגי ענק גם במעוזים שמרניים ( צילום: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר. "שום דבר לא יעצור את האמת הבלתי נמנעת" ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

בפוסט שהעלה הערב ל-Truth Social הציג טראמפ טענות מעורפלות בנוגע ל"סקרים", ל"הטמנת" קולות ול"מכונות", אך גם הפעם לא סיפק ראיות קונקרטיות לטעויות או למעשים פסולים. "האם מישהו באמת מאמין ש'הבחירות' האלה היו כשרות? איך ייתכן שהסקרים טעו כל כך??? חלק מ'הטמנות' הקולות בהצבעה המוקדמת היו כל כך גדולות שזה היה בלתי אפשרי לנצח, לא משנה כמה אנשים הלכו להצביע", כתב טראמפ. "הכול סובב סביב המכונות, שהן הרבה יותר חשובות מהמצביע!".

בארה"ב ההצבעה המוקדמת היא הליך שבו ניתנת לבוחרים אפשרות להגיע לקלפיות עוד לפני יום הבחירות הרשמי ולתת את קולם, כדי למנוע תורים ארוכים בתחנות ההצבעה ביום הבחירות הרשמי. נוסף על כך ניתנת לבוחרים אפשרות להצביע מרחוק, במעטפות חתומות דרך הדואר. בעבר הצביעו נתונים על כך שדמוקרטים נוטים יותר לנצל את האפשרויות הללו, בעוד רפובליקנים מעדיפים יותר מהם להגיע לקלפיות עצמן. על רקע זה העלו טראמפ ואנשיו כבר ב-2020 טענות להונאה בהצבעה המוקדמת ובהצבעה מרחוק, שלדבריהם מנעו את ניצחונו.

מכונית מרוסקת באחת משתי זירות האירוע הערב קרוב לבית הלבן ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר תקף הערב בחריפות את רמיזתו של טראמפ שתוצאות הבחירות אינן כשרות. "הוא יכול להתבכיין כמה שהוא רוצה, אבל שום דבר לא יעצור את האמת הבלתי נמנעת הזו: בשנתיים האחרונות לכהונתו, טראמפ יתמודד מול הרוב הדמוקרטי הגדול ביותר בקונגרס זה עשרות שנים, והכול מפני שהוא היה כישלון חסר תקדים", כתב שומר ברשת X.