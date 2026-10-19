יו"ר כחול לבן בני גנץ נשאל על-ידי ynet האם לא טעה שאימץ את המסר של ממשלת אחדות ומה גרם לו בכל זאת לפרישה למרות שהמפלגה פרסמה הודעות שלפי הסקרים היא עוברת את אחוז החסימה. הוא השיב: "שכל אחד יעשה מבחן פשוט. יש לאחדות הרבה מאוד תומכים בקהל הישראלי. שכל אחד יקח נושא מרכזי במדינה וישראל איך אני מביא אותו להיות בר-קיימא. תוכנית כלכלית, תוכנית שירות - את זה אפשר לעשות רק עם ממשלת אחדות". באשר לשאלה השנייה, השיב: "לא הייתי משוכנע שיחצה את סף הבחירות עצמן. לא רציתי שמישהו ישים פתק של כחול לבן, ולא תהיה תוצאה בצד השני".