משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית ברשת X כי "העובדות סביב העימות ליד אבו פלאח, שבמהלכו הותקפה לכאורה צלמת העיתונות של ה'וושינגטון פוסט', היידי לוין, עדיין אינן ברורות ונמצאות בבדיקה. ישראל מגנה באופן חד-משמעי אלימות נגד כל אדם. עם זאת, נותרות שאלות כבדות משקל. על פי דיווחים, כ-200 ערבים ופעילים מהשמאל הקיצוני התעמתו עם כ-40 צעירים ישראלים. בתיעוד נראים אנשים רעולי פנים משני הצדדים משליכים חפצים, זאת לצד דיווחים על זיקוקים שנורו לעבר צעירים יהודים. בתיעוד נוסף נראה כי לוין הופלה לקרקע, ומיד לאחר מכן סייע לה לקום אותו אדם, שזהותו אינה ידועה. על החקירה לקבוע את העובדות, ובכלל זה – מי יזם את האלימות".