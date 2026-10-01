סא"ל אריה עמידרור, בנו של אלוף במילואים יעקב עמידרור שכיהן גם כראש המל"ל, הוא הקצין ששימש כקמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. שמו הותר לפרסום היום (חמישי) על ידי בית המשפט העליון לבקשת ynet - באמצעות עורכי הדין טל ליבליך וניסים אזרד ממשרד ליבליך מוזר גליק - ברקע ההליך ההדחה שמנהל נגדו צה"ל משירות קבע - כמעט שלוש שנים אחרי הטבח. בעבר קבע הרמטכ"ל כי עמידרור, שעד כה היה ניתן לפרסם כ"סא"ל א'", נושא באחריות לאירועי הטבח.

איל אשל מתפרץ לדבריו עמידרור בגלל בנו ( צילום: דוברות מועצת אוקטובר )





גלריה פריצת הגדר ב-7 באוקטובר

על פי נשיא העליון יצחק עמית, הנימוקים להתרת שמו של עמידרור, נבעו מהיעדר מניעה ביטחונית. זאת בהתחשב בשלל הפרסומים ברשתות החברתיות, באינטרס הציבורי - וכי גם לשיטת המערער עצמו, ספק אם תהיה מניעה לפרסום שמו תוך כמה חודשים. עמית קבע כי "האינטרס הציבורי (לפרסום שמו) פורס אברותיו הן על העתירה והן על שמו של המערער, כמי ששירת כקמ"ן אוגדת עזה, בזמן אירוע טראומטי בסדר גודל תנ"כי שפקד את ארצנו, וכמי שהמשיבים מבקשים להדיחו עקב טענתם לכשל מקצועי שלו".

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בתגובה להחלטה על פרסום שמו של קמ"ן אוגדת עזה, נמסר ממועצת אוקטובר: "המשפחות מודות לבית המשפט העליון על החלטה ראויה וצודק. עמידרור ניסה להסתיר את זהותו ולהמשיך בקריירה שלו כאילו לא אירע במשמרת שלו האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה. הוא התעלם משורה ארוכה של אזהרות, בדגש על ניסיונות האזהרה של הנגדת ו'. ועדת החקירה הממלכתית שחייבת לקום מיד אחרי הבחירות תחקור גם אותו".

ב "תחקיר העל" , שגיבשה הוועדה בראשות אלוף במיל' סמי תורג'מן, נכתב כי אוגדת עזה כשלה באי מימוש משימתה להגן למול האיום מרצועת עזה; בכך שלא קיימה תהליכי עומק לזיהוי השתנות האויב, לא פעלה לעיסוק מודיעיני ומבצעי מתמשך בתוכנית "חומת יריחו", באי-קיום הערכת מצב סדורה והעלאת מדרג ההתרעה נוכח המידע שהיה ברשותה בליל ה-7 באוקטובר; ובאי-נקיטת יוזמה לשינוי מצב הכוחות בגזרה, ובמוכנות המבצעית למול תרחישים שהגדירה כ"תרחישים מסוכנים".

טען ש"העז לחשוב על אתגור הקונספציה" ( צילום: יריב כץ )

ברקע להחלטה עמדו תחקירי צה"ל ובחינת ממצאי צוות המומחים הצבאיים לבחינת התחקירים, בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן. בעקבות הבדיקה החליט הרמטכ"ל ב-23 בנובמבר 2025 כי שורת מפקדים בכירים נשאו באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, וכי יש לנקוט בעניינם צעדים פיקודיים - כולל, כאמור, כלפי סא"ל אריה עמידרור. לאחר גיבוש חוות דעת של סגן הרמטכ"ל, שהמליץ על התרת התחייבותו של הקצין, החל ההליך לבחינת סיום שירותו, אך מועד הדיונים נדחה שוב ושוב לבקשתו של עמידרור.

ב עתירתו טען הסא"ל כי הדחתו "מפלה, בררנית ושרירותית", והתמקד בעיקר בכך שעצם הדחתו מצה"ל תוביל, לדבריו, לפגיעה בזכויותיו כמשרת קבע פורש. הוא טען אז כי הוא "המפקד היחיד בצה"ל שמודח מהצבא, שמשלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה בכל הקשור למודיעין והתרעה מפני כוונות ארגון הטרור חמאס לפתוח במלחמה נגד מדינת ישראל ב-7 באוקטובר 2023, כשמפקדים בכירים ממנו סיימו את תפקידם והשתחררו מהצבא בלא שהודחו ומבלי שזכויותיהם נפגעו".

הוא התנער מאחריותו, הדגיש כי נכנס לתפקידו ארבעה חודשים בלבד לפני טבח 7 באוקטובר, ואף הוסיף ש"העז לחשוב על דרכים לאתגר את 'הקונספציה' שאחזה במודיעין הצה"לי בכל רמותיו, באשר לכוונות חמאס, שיטותיו ויכולותיו". בהמשך טען כי אין כל סמכות לרמטכ"ל או לסגנו לבצע הדחה שכזו, וזו נתונה רק לסמכותו של ראש אגף כוח אדם. סא"ל א' גם העלה ספקות בנוגע לכשירות הוועדה המייעצת שהתכנסה בעניין הדחתו.

"הבת שלי איננה בגלל הבן שלך"

איל אשל וליעד ברעם, אבותיהם של התצפיתנית רוני אשל ושל לוחם בחיל הגנת הגבולות נטע ברעם שנפלו בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, התפרצו לדבריו של האלוף במיל' וראש המל"ל לשעבר עמידרור בכנס ביטחוני שנערך בירושלים לפני שלושה חודשים - ודרשו שהוא יירד מהבמה. ההתפרצות לדברי עמידרור נבעה מעניין שאסור היה אז בפרסום.

אשל אמר לעמידרור: "לפני שאתה מתחיל לדבר אתה חייב בגילוי נאות לכולם". האלוף במיל' השיב: "הבן שלי היה באמת מעורב במודיעין ערב 7 באוקטובר. הוא אדם מבוגר, אני לא אחראי למעשיו והוא לא אחראי למעשיי. אין לזה שייכות לנושא שאני מדבר עליו. אבל אם זה עוזר לך הנה אמרתי". אשל השיב: "זה לא עוזר לי".

בשלב מסוים פנה עמידרור לאשל ואמר לו: "אם אתה חושב שהפרשנות שלי לא טובה, אל תקשיב לי. אל תבלבל את המוח במחילה מכבודך". בהמשך אשל הגיב לדברים ואמר: "אל תגיד לי בחיים שלך 'אל תבלבל את המוח', תתנצל על המילה הזאת". עמידרור השיב תחילה: "אני לא אתנצל" אך בהמשך שינה את דעתו ואמר: "אני מתנצל. לא רוצה לפגוע בך".