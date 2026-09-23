השחקנית הישראלית גל גדות, זוכת פרס בראשית לשנת 2026, תעביר יחד עם קרן פרס בראשית ורשת התורמים היהודית סכום כולל של 3 מיליון דולר ל-27 ארגונים העוסקים בתמיכה ובשיקום נפשי בישראל. המענקים מיועדים בין היתר לגופים המסייעים לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, לנפגעי טראומה, לילדים ובני נוער ולמשפחות וקהילות המתמודדות עם השלכות טבח 7 באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיו.
עם זכייתה בפרס בנובמבר 2025 הודיעה גדות כי תקדיש את מיליון הדולר הנלווים לפרס, המכונה לעיתים "הנובל היהודי", לטובת שיקום החברה הישראלית. בשיתוף רשת התורמים היהודית גויסו שני מיליון דולר נוספים, וכך שולש היקף הכספים שיועברו במסגרת היוזמה.
"לאחר שלוש שנים של מלחמה, אובדן והתמודדות קשה מאין כמוה, בחרתי להקדיש את מענקי הפרס למטפלים ולצוותי הרפואה שמסייעים מדי יום לכל אלה שבונים מחדש את חייהם ונמצאים לצידם ברגעים הפגיעים ביותר", מסרה גדות. לדבריה, "הדאגה זה לזה והסולידריות בינינו הן הדרך שלנו להתקדם. באמצעות חיזוקם של אלו שמטפלים באחרים, נוכל לסייע בריפוי של משפחות וקהילות, לחבר ביניהן מחדש ולבנות אופק יציב ומשותף".
במהלך הליך הבחירה, שנמשך כחודשיים, התקבלו כ-150 בקשות מארגונים ישראליים. עשרות מהם עלו לשלב מתקדם, ומהם נבחרו הגופים שיקבלו את המענקים. בין הארגונים שנבחרו נמצאים Make-A-Wish Israel, איחוד הצלה ו-CareGivers Israel. הארגונים נבחרו, בין היתר, לפי היקף פעילותם, יכולתם המקצועית והפוטנציאל שלהם להרחיב את מערכי התמיכה הנפשית ולחזק את אנשי הטיפול.
המענקים נועדו להגיע למגוון אוכלוסיות ברחבי הארץ, ובהן אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, עובדי קו ראשון, בני משפחה מטפלים, ילדים ובני נוער ונפגעי טראומה מהמלחמה. ברקע היוזמה עומד העומס המתמשך על מערכת בריאות הנפש בישראל: לפי דוח מבקר המדינה שפורסם ב-2025, 34% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל דיווחו על תסמינים פוסט-טראומטיים ברמה בינונית עד חמורה - נתון aמוערך בכ-2.5 עד 3 מיליון בני אדם.
גדות הייתה גם מהקולות הבולטים בהוליווד שגינו את מתקפת 7 באוקטובר וקראו לשחרור החטופים. מאז תחילת המלחמה היא השתמשה בפלטפורמות הבינלאומיות שלה כדי לעסוק במתרחש בישראל, ואף הייתה מעורבת בהקרנות של חומרי תיעוד מהטבח לבכירים ולמובילי דעת קהל בארצות הברית.