, זוכת פרס בראשית לשנת 2026, תעביר יחד עם קרן פרס בראשית ורשת התורמים היהודית סכום כולל של 3 מיליון דולר ל-27 ארגונים העוסקים בתמיכה ובשיקום נפשי בישראל. המענקים מיועדים בין היתר לגופים המסייעים לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, לנפגעי טראומה, לילדים ובני נוער ולמשפחות וקהילות המתמודדות עם השלכות טבח 7 באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיו.

, זוכת פרס בראשית לשנת 2026, תעביר יחד עם קרן פרס בראשית ורשת התורמים היהודית סכום כולל של 3 מיליון דולר ל-27 ארגונים העוסקים בתמיכה ובשיקום נפשי בישראל. המענקים מיועדים בין היתר לגופים המסייעים לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, לנפגעי טראומה, לילדים ובני נוער ולמשפחות וקהילות המתמודדות עם השלכות טבח 7 באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיו.