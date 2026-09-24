נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי המלחמה מול רוסיה לא מגיעה לסיום מאחר שלא מופעל מספיק לחץ על מוסקבה. זלנסקי אמר את הדברים בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בצל מתקפת הטילים הרוסית האחרונה על קייב, שבה נהרגו שני בני אדם. "כל מתקפה כזאת מתרחשת כי הלחץ על התוקפן הוא לא מספיק. רוסיה מאמינה שהיא יכולה להמשיך ולהסתמך על טרור בליסטי". הוא הוסיף: "בעת הזו לארה"ב יש הזדמנות להגיב באופן עוצמתי. אנחנו צריכים מיירטים כדי להגן על חיינו. אנחנו צריכים להטיל סנקציות נגד רוסיה ואלו שעוזרים לה להרוויח כסף".