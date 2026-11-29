יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת "עמך ישראל", הגיע לבית משפט השלום, שם מתנהל משפטו שבו הוא נאשם בפזיזות ורשלנות בנשק. הדיון התקיים לאחר שחדאד ביקש כמה פעמים לדחות את הגעתו, כאשר בקשת הדחייה האחרונה הגיעה בשיא קמפיין הבחירות. לפי האישום, איברהים שורפי (23) עקף בקטנוע את מכוניתו של חדאד בחודש יולי 2025, אז האחרון צפר, שורפי עצר לפני המכונית, והשניים התווכחו בקול רם. בהמשך חזר שורפי עם הקטנוע ועצר לצד חלון המכונית וחדאד דרך את האקדח שנשא ברישיון. אחרי חילופי קללות, נטען באישום, שורפי ירק לעבר חדאד דרך החלון והחל לנסוע. אז, לפי התביעה, חדאד אחז באקדח באופן נמהר ורשלני וירה ירייה אחת לעבר הרחוב. לשורפי עצמו מיוחסת עבירת תקיפה.