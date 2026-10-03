היכה שוטר - ומתבצר עם תלמידי ישיבה: שוטרי תחנת עציון הוזעקו לישיבת רבי חיים מן ההר בביתר עילית, בעקבות דיווח למוקד 100 על אדם שרוי בגילופין שמפר את הסדר הציבורי, משתולל ותוקף עוברי אורח.

העימותים בביתר עילית ( צילום: אלי יעקובסון | דב מאיר )





שוטרי התחנה שהגיעו למקום, במהלך חגיגות שמחת תורה, תחקרו את נסיבות הדיווח - ובשלב זה הגיע אדם נוסף - אף הוא בגילופין - שתקף שוטרים והפריע להם במהלך עבודתם.

במשטרה אמרו כי בעקבות זאת אותו חשוד נעצר, והחרדים אמרו כי אותו אדם שתקף באגרוף שוטר הוא למעשה עריק.

בעקבות זאת, הוא ועשרות החלו להתבצר בישיבה, "תוך פרסום שקרי כי מדובר בפעילות מעצר משתמט מגיוס" - לפי הודעת המשטרה.