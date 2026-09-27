כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי אתמול (יום שבת) חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה סאהר סקר - אחד מחוטפי נועה ארגמני, שרכב על האופנוע שעליו נלקחה בכוח לרצועת עזה כשמאחוריה ומסביבה מחבלים רבים נוספים.
נועה ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה לצד בן זוגה אבינתן אור, וחולצה כעבור שמונה חודשים במבצע ארנון. מאז היא המשיכה להיאבק למען שחרורו של אבינתן - ששב לבסוף בעסקת החטופים ב-13 באוקטובר 2025.
בינתיים, ברצועת עזה דיווחו הבוקר גם על נפגעים בתקיפה ישראלית סמוך למסגד הלבן במחנה שאטי שממערב לעיר עזה.
בחודשים האחרונים צה"ל ושב"כ פועלים באופן שיטתי לחיסול המחבלים שפלשו לישראל ב-7/10 ולקחו חלק במעשי טבח ואונס. גורם בפיקוד הדרום אמר ל-ynet לאחרונה כי אותם מחבלים הם גם אלו שמשתתפים בימים אלה בבניין הכוח של חמאס - אחרי שהיו מעורבים גם במלחמה לכל אורכה. "לכן הרצון שלנו לסגור מעגל עם מי שעשה את מעשי הזוועה מתכתב עם הרצון לעצור תהליכים שלא ניתן להשלים איתם בחמאס", אמר.
באשר להוצאת החיסולים לפועל, במערכת הביטחון אין תוכנית פעולה קבועה, וכל תקיפה מתבצעת בהתאם למצב בשטח. חפ"ק ייעודי שהוקם מבצע מעקב צמוד אחרי היעדים לחיסול, ומשתדל להתחקות כמעט אחרי כל צעד שלהם. חלק מהתקיפות יוצאות ברגע אחד בעקבות מודיעין מתפרץ והזדמנות ייחודית שנוצרה בשטח, ואילו אחרות יכולות להיות מתוכננות לפרטי פרטים כבר כמה ימים או יותר מראש.
הגורם בפיקוד הדרום ציין כי "אירוע של תקיפה בנוי על הזדמנויות - אבל לא רק זה מכתיב לנו את התקיפה". לדבריו, "ברגע שהחלטנו שיעד הוא יעד, ננסה לדאוג שהכול יתחבר ביחד. גם הזדמנות - שנובעת ממעקב מודיעיני - וגם דברים נוספים שלא ניתן להרחיב עליהם. יש מספר גדול של מחבלים ברצועה, לכן אנחנו קודם כל בונים רשימת יעדים ואז מחכים להזדמנות טובה לתקיפה, וכמובן בדיוק הכי טוב שיש".
לדבריו, מערכת הביטחון מחזיקה אמנם במידע מלא על כל מה שקרה בטבח 7 באוקטובר, אך למדה כל הזמן עוד ועוד. "הרשימה של המחבלים מלווה אותנו כל יום", אמר. "הרשימה הזו לא תעזוב אותנו, היא עומדת לנגד עינינו גם מבחינה מוסרית וערכית, לסגור מעגל על כל אחד ואחד מהם". הוא הדגיש כי מאחורי כל תקיפה עומד מערך גדול שעובד מסביב לשעון 24/7, והבהיר: "גם כשעצימות הלחימה משתנה, אנחנו עדיין פה במאמץ תקיפה בעצימות הכי גבוהה שיש - ואין שחיקה לרגע".