ולקחו חלק במעשי טבח ואונס. גורם בפיקוד הדרום אמר ל-ynet לאחרונה כי אותם מחבלים הם גם אלו שמשתתפים בימים אלה בבניין הכוח של חמאס - אחרי שהיו מעורבים גם במלחמה לכל אורכה. "לכן הרצון שלנו לסגור מעגל עם מי שעשה את מעשי הזוועה מתכתב עם הרצון לעצור תהליכים שלא ניתן להשלים איתם בחמאס", אמר.

ולקחו חלק במעשי טבח ואונס. גורם בפיקוד הדרום אמר ל-ynet לאחרונה כי אותם מחבלים הם גם אלו שמשתתפים בימים אלה בבניין הכוח של חמאס - אחרי שהיו מעורבים גם במלחמה לכל אורכה. "לכן הרצון שלנו לסגור מעגל עם מי שעשה את מעשי הזוועה מתכתב עם הרצון לעצור תהליכים שלא ניתן להשלים איתם בחמאס", אמר.

באשר להוצאת החיסולים לפועל, במערכת הביטחון אין תוכנית פעולה קבועה, וכל תקיפה מתבצעת בהתאם למצב בשטח. חפ"ק ייעודי שהוקם מבצע מעקב צמוד אחרי היעדים לחיסול, ומשתדל להתחקות כמעט אחרי כל צעד שלהם. חלק מהתקיפות יוצאות ברגע אחד בעקבות מודיעין מתפרץ והזדמנות ייחודית שנוצרה בשטח, ואילו אחרות יכולות להיות מתוכננות לפרטי פרטים כבר כמה ימים או יותר מראש.

באשר להוצאת החיסולים לפועל, במערכת הביטחון אין תוכנית פעולה קבועה, וכל תקיפה מתבצעת בהתאם למצב בשטח. חפ"ק ייעודי שהוקם מבצע מעקב צמוד אחרי היעדים לחיסול, ומשתדל להתחקות כמעט אחרי כל צעד שלהם. חלק מהתקיפות יוצאות ברגע אחד בעקבות מודיעין מתפרץ והזדמנות ייחודית שנוצרה בשטח, ואילו אחרות יכולות להיות מתוכננות לפרטי פרטים כבר כמה ימים או יותר מראש.

באשר להוצאת החיסולים לפועל, במערכת הביטחון אין תוכנית פעולה קבועה, וכל תקיפה מתבצעת בהתאם למצב בשטח. חפ"ק ייעודי שהוקם מבצע מעקב צמוד אחרי היעדים לחיסול, ומשתדל להתחקות כמעט אחרי כל צעד שלהם. חלק מהתקיפות יוצאות ברגע אחד בעקבות מודיעין מתפרץ והזדמנות ייחודית שנוצרה בשטח, ואילו אחרות יכולות להיות מתוכננות לפרטי פרטים כבר כמה ימים או יותר מראש.

הגורם בפיקוד הדרום ציין כי "אירוע של תקיפה בנוי על הזדמנויות - אבל לא רק זה מכתיב לנו את התקיפה". לדבריו, "ברגע שהחלטנו שיעד הוא יעד, ננסה לדאוג שהכול יתחבר ביחד. גם הזדמנות - שנובעת ממעקב מודיעיני - וגם דברים נוספים שלא ניתן להרחיב עליהם. יש מספר גדול של מחבלים ברצועה, לכן אנחנו קודם כל בונים רשימת יעדים ואז מחכים להזדמנות טובה לתקיפה, וכמובן בדיוק הכי טוב שיש".

הגורם בפיקוד הדרום ציין כי "אירוע של תקיפה בנוי על הזדמנויות - אבל לא רק זה מכתיב לנו את התקיפה". לדבריו, "ברגע שהחלטנו שיעד הוא יעד, ננסה לדאוג שהכול יתחבר ביחד. גם הזדמנות - שנובעת ממעקב מודיעיני - וגם דברים נוספים שלא ניתן להרחיב עליהם. יש מספר גדול של מחבלים ברצועה, לכן אנחנו קודם כל בונים רשימת יעדים ואז מחכים להזדמנות טובה לתקיפה, וכמובן בדיוק הכי טוב שיש".

הגורם בפיקוד הדרום ציין כי "אירוע של תקיפה בנוי על הזדמנויות - אבל לא רק זה מכתיב לנו את התקיפה". לדבריו, "ברגע שהחלטנו שיעד הוא יעד, ננסה לדאוג שהכול יתחבר ביחד. גם הזדמנות - שנובעת ממעקב מודיעיני - וגם דברים נוספים שלא ניתן להרחיב עליהם. יש מספר גדול של מחבלים ברצועה, לכן אנחנו קודם כל בונים רשימת יעדים ואז מחכים להזדמנות טובה לתקיפה, וכמובן בדיוק הכי טוב שיש".