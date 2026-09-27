לאחר שעות ארוכות שבהן היה לכוד ביער, המשטרה חילצה הלילה (בין שבת לראשון) אדם שנפל באזור נתיב הפורצים שבמבשרת ציון סמוך לירושלים. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר שכמה נערים שעברו באזור שמעו צעקות הקוראות לעזרה.

לאחר שעות ארוכות שבהן היה לכוד ביער, המשטרה חילצה הלילה (בין שבת לראשון) אדם שנפל באזור נתיב הפורצים שבמבשרת ציון סמוך לירושלים. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר שכמה נערים שעברו באזור שמעו צעקות הקוראות לעזרה.

לאחר שעות ארוכות שבהן היה לכוד ביער, המשטרה חילצה הלילה (בין שבת לראשון) אדם שנפל באזור נתיב הפורצים שבמבשרת ציון סמוך לירושלים. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר שכמה נערים שעברו באזור שמעו צעקות הקוראות לעזרה.

האדם נמצא לכוד מתחת לעץ. עם קבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים והחלו בסריקות נרחבות באזור. במהלך הסריקות אותר האדם בתוך שטח היער, כשהוא זקוק לחילוץ.

האדם נמצא לכוד מתחת לעץ. עם קבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים והחלו בסריקות נרחבות באזור. במהלך הסריקות אותר האדם בתוך שטח היער, כשהוא זקוק לחילוץ.

האדם נמצא לכוד מתחת לעץ. עם קבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים והחלו בסריקות נרחבות באזור. במהלך הסריקות אותר האדם בתוך שטח היער, כשהוא זקוק לחילוץ.

המשטרה מסרה כי תחקור ראשוני שנערך במקום העלה כי האזרח צעד בשביל במטרה לבדוק אפשרות גישה לרכבו, אולם החליק ונפל לתוך שטח היער.

המשטרה מסרה כי תחקור ראשוני שנערך במקום העלה כי האזרח צעד בשביל במטרה לבדוק אפשרות גישה לרכבו, אולם החליק ונפל לתוך שטח היער.

המשטרה מסרה כי תחקור ראשוני שנערך במקום העלה כי האזרח צעד בשביל במטרה לבדוק אפשרות גישה לרכבו, אולם החליק ונפל לתוך שטח היער.