גל ההפגנות נגד השלטון באלבניה, מדינה בלקנית המקווה להצטרף בקרוב לאיחוד האירופי, נכנס היום (א') ליומו השישי, כשראש הממשלה אדי ראמה עומד על סירובו לפרוש מהתפקיד כפי שדורשים המפגינים, ומדגיש כי ההפגנות מאיימות לא על ממשלתו – אלא על תקוותיה של אלבניה להצטרף לאיחוד, וכך לשפר דרמטית את רמת החיים בה.
את גל ההפגנות ששוטף את אלבניה מאז יום שלישי האחרון מובילים סטודנטים, הזועמים על מה שהם תופסים כשחיתות שלטונית, על המחסור במקומות עבודה ועל רמת החינוך הירודה. ההפגנות החלו במרכז הבירה טיראנה, אבל בשבוע האחרון הן התפשטו לערים נוספות. מפגינים הדורשים את התפטרותו של ראמה הציתו במהלכן מבני ממשל ובנקים, ניפצו חלונות ראווה ועקרו אבני ריצוף כדי ליידות אותן לעבר שוטרים.
המהומות פרצו אחרי חודשים של מחאות לא-אלימות ברובן שהחלו בקיץ וזכו בזמנו לכינוי "מחאת הפלמינגו". במחאות ההן, שהעוף הוורדרד הפך לסמל שלהן, הפגינו המוחים נגד פרויקט נדל"ן יוקרתי ברצועת חוף שהובל על-ידי ג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ, חתנו ובתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על אדי המחאה ההיא התלקחו ההפגנות הנוכחיות, וכעת הן מהוות את האתגר הגדול ביותר שנשקף לשלטונו של ראמה, ששולט במדינה מאז 2013. ראמה זכה בשנה שעברה בכהונה רביעית בתפקיד.
האלימות התלקחה מחדש היום כאשר אלפים התאספו מחוץ למשרד החינוך האלבני והשליכו אבנים לעבר שוטרים, שהגיבו בירי גז מדמיע, במכת"זיות ובכדורי גומי. בהמשך התפזרו המפגינים ברחבי מרכז העיר, שם פרצו עימותים שנמשכו כמה שעות. מפגינים העלו באש פחי אשפה, ניפצו שמשות – לרבות במטה המפלגה הסוציאליסטית שבשלטון – והציתו תחנת משטרה ואת הכניסה למשרד הפנים. מאז תחילת המהומות ביום שלישי שעבר נפצעו בהן 272 בני אדם, מהם 169 שוטרים, והוגשו כתבי אישום נגד 388 בני אדם.
בתגובה למחאות הזהיר היום ראמה כי ההפגנות האלימות יפגעו לא בו ובממשלתו, אלא בעתידה של אלבניה כחברה באיחוד האירופי, שהיא נמצאת בתהליכי הצטרפות מתקדמים אליו: "לא אני ניצב בפני קריאת תיגר, לא הממשלה ניצבת בפני קריאת תיגר, לא הרוב בממשלה או המפלגה המנצחת בבחירות ניצבים בפני קריאת תיגר – אלא דרך ניצבת בפני קריאת תיגר, שליחות ניצבת בפני קריאת תיגר. האלבנים צריכים לחשוב בצורה ברורה מאוד: האם הם רוצים את זה, האם הם רוצים את ההוא, או שהם רוצים את האיחוד האירופי?".
כמו בימים קודמים, גם היום האשים ראמה כי גורמים בעלי אינטרסים זרים – שבזהותם המדויקת לא נקב – הם העומדים מאחורי ההפגנות, והזכיר את מה שהוא מגדיר כניסיון למתקפת כטב"ם על לשכתו בשבוע שעבר. ראמה טוען כי לפני ימים אחדים סוכלה מתקפה באמצעות כטב"ם עמוס חומרי נפץ שיועד לפגוע בלשכת ראש הממשלה ולהצית את החצר הפנימית, שבה ניצב מבנה עץ. ראמה לא אמר מי עומד מאחורי הניסיון, אך האשים בכך גורמים זרים. ביום שישי אמר כי המחאה "אינה תופעה סטודנטיאלית", וכי פועלות מאחוריה "ידיים זרות שאינן רוצות שאלבניה תהיה שקטה". עד כה לא פורסם אימות עצמאי לטענותיו, וגם לא פורסמו פרטים מצד המשטרה או גורמי הביטחון על נסיבות הסיכול.
הנציבות האירופית, הגוף המבצע העליון של האיחוד האירופי, גינתה בימים האחרונים את השימוש באלימות בטיראנה ובערים נוספות, ובהצהרה שפרסמה בסוף השבוע הדגישה כי תגובת השלטונות באלבניה חייבת להישאר מידתית: "במדינה המועמדת לחברות באיחוד האירופי המחויבת עמוקות לתהליך ההצטרפות לאיחוד יש לטפל בתלונות באמצעות דיאלוג בונה ובדרכי שלום". לצד מונטנגרו, אלבניה מובילה כיום את חבורת מדינות הבלקן המבקשות להצטרף לאיחוד האירופי, והיא מכוונת להצטרפות עד לשנת 2030.
אחד מתנאי הסף לחברות באיחוד האירופי היא מלחמה חסרת פשרות בשחיתות. פרשות שחיתות הכתימו בעבר שוב ושוב את תדמיתה של אלבניה, ואנליסטים אומרים כי המדינה מהווה מוקד עבור כנופיות המבקשות להלבין הון שמקורו בסחר בסמים ובנשק. עם זאת ראמה טוען כי ממשלתו נאבקת כעת בשחיתות כפי שלא נעשה מעולם.