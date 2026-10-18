, מדינה בלקנית המקווה להצטרף בקרוב לאיחוד האירופי, נכנס היום (א') ליומו השישי, כשראש הממשלה אדי ראמה עומד על סירובו לפרוש מהתפקיד כפי שדורשים המפגינים, ומדגיש כי ההפגנות מאיימות לא על ממשלתו – אלא על תקוותיה של אלבניה להצטרף לאיחוד, וכך לשפר דרמטית את רמת החיים בה.

, מדינה בלקנית המקווה להצטרף בקרוב לאיחוד האירופי, נכנס היום (א') ליומו השישי, כשראש הממשלה אדי ראמה עומד על סירובו לפרוש מהתפקיד כפי שדורשים המפגינים, ומדגיש כי ההפגנות מאיימות לא על ממשלתו – אלא על תקוותיה של אלבניה להצטרף לאיחוד, וכך לשפר דרמטית את רמת החיים בה.

את גל ההפגנות ששוטף את אלבניה מאז יום שלישי האחרון מובילים סטודנטים, הזועמים על מה שהם תופסים כשחיתות שלטונית, על המחסור במקומות עבודה ועל רמת החינוך הירודה. ההפגנות החלו במרכז הבירה טיראנה, אבל בשבוע האחרון הן התפשטו לערים נוספות. מפגינים הדורשים את התפטרותו של ראמה הציתו במהלכן מבני ממשל ובנקים, ניפצו חלונות ראווה ועקרו אבני ריצוף כדי ליידות אותן לעבר שוטרים.

את גל ההפגנות ששוטף את אלבניה מאז יום שלישי האחרון מובילים סטודנטים, הזועמים על מה שהם תופסים כשחיתות שלטונית, על המחסור במקומות עבודה ועל רמת החינוך הירודה. ההפגנות החלו במרכז הבירה טיראנה, אבל בשבוע האחרון הן התפשטו לערים נוספות. מפגינים הדורשים את התפטרותו של ראמה הציתו במהלכן מבני ממשל ובנקים, ניפצו חלונות ראווה ועקרו אבני ריצוף כדי ליידות אותן לעבר שוטרים.

את גל ההפגנות ששוטף את אלבניה מאז יום שלישי האחרון מובילים סטודנטים, הזועמים על מה שהם תופסים כשחיתות שלטונית, על המחסור במקומות עבודה ועל רמת החינוך הירודה. ההפגנות החלו במרכז הבירה טיראנה, אבל בשבוע האחרון הן התפשטו לערים נוספות. מפגינים הדורשים את התפטרותו של ראמה הציתו במהלכן מבני ממשל ובנקים, ניפצו חלונות ראווה ועקרו אבני ריצוף כדי ליידות אותן לעבר שוטרים.

בתגובה למחאות הזהיר היום ראמה כי ההפגנות האלימות יפגעו לא בו ובממשלתו, אלא בעתידה של אלבניה כחברה באיחוד האירופי, שהיא נמצאת בתהליכי הצטרפות מתקדמים אליו: "לא אני ניצב בפני קריאת תיגר, לא הממשלה ניצבת בפני קריאת תיגר, לא הרוב בממשלה או המפלגה המנצחת בבחירות ניצבים בפני קריאת תיגר – אלא דרך ניצבת בפני קריאת תיגר, שליחות ניצבת בפני קריאת תיגר. האלבנים צריכים לחשוב בצורה ברורה מאוד: האם הם רוצים את זה, האם הם רוצים את ההוא, או שהם רוצים את האיחוד האירופי?".

בתגובה למחאות הזהיר היום ראמה כי ההפגנות האלימות יפגעו לא בו ובממשלתו, אלא בעתידה של אלבניה כחברה באיחוד האירופי, שהיא נמצאת בתהליכי הצטרפות מתקדמים אליו: "לא אני ניצב בפני קריאת תיגר, לא הממשלה ניצבת בפני קריאת תיגר, לא הרוב בממשלה או המפלגה המנצחת בבחירות ניצבים בפני קריאת תיגר – אלא דרך ניצבת בפני קריאת תיגר, שליחות ניצבת בפני קריאת תיגר. האלבנים צריכים לחשוב בצורה ברורה מאוד: האם הם רוצים את זה, האם הם רוצים את ההוא, או שהם רוצים את האיחוד האירופי?".

בתגובה למחאות הזהיר היום ראמה כי ההפגנות האלימות יפגעו לא בו ובממשלתו, אלא בעתידה של אלבניה כחברה באיחוד האירופי, שהיא נמצאת בתהליכי הצטרפות מתקדמים אליו: "לא אני ניצב בפני קריאת תיגר, לא הממשלה ניצבת בפני קריאת תיגר, לא הרוב בממשלה או המפלגה המנצחת בבחירות ניצבים בפני קריאת תיגר – אלא דרך ניצבת בפני קריאת תיגר, שליחות ניצבת בפני קריאת תיגר. האלבנים צריכים לחשוב בצורה ברורה מאוד: האם הם רוצים את זה, האם הם רוצים את ההוא, או שהם רוצים את האיחוד האירופי?".