. עם זאת, ארצות הברית מעולם לא אישרה בפומבי את הטענה הזו בהוכחות.

. עם זאת, ארצות הברית מעולם לא אישרה בפומבי את הטענה הזו בהוכחות.

כעת, כתבה של ה"ניו יורק טיימס" שעליה חתום גם עיתונאי ynet ו"ידיעות אחרונות" רונן ברגמן ומבוססת על תיק ראיות של סוכנות ביון במזרח התיכון, מחזקת את ההאשמות הללו ומתארת כיצד צבא סודן פיתח וייצר נשק כימי במשך כשישה חודשים בשנת 2024.

כעת, כתבה של ה"ניו יורק טיימס" שעליה חתום גם עיתונאי ynet ו"ידיעות אחרונות" רונן ברגמן ומבוססת על תיק ראיות של סוכנות ביון במזרח התיכון, מחזקת את ההאשמות הללו ומתארת כיצד צבא סודן פיתח וייצר נשק כימי במשך כשישה חודשים בשנת 2024.

כעת, כתבה של ה"ניו יורק טיימס" שעליה חתום גם עיתונאי ynet ו"ידיעות אחרונות" רונן ברגמן ומבוססת על תיק ראיות של סוכנות ביון במזרח התיכון, מחזקת את ההאשמות הללו ומתארת כיצד צבא סודן פיתח וייצר נשק כימי במשך כשישה חודשים בשנת 2024.

המסמכים שנאספו בנושא מכילים שרטוטים של פצצות ופרטים על הניסיון להסתרת הפרויקט לאחר גילויו על ידי ארצות הברית. בנוסף עלה חשד שחלק מהכלור ששימש לייצור הפצצות הגיע ממרכז טיהור מים אזרחים שקיבל את הכימיקלים מקבוצות סיוע בינלאומיות.

המסמכים שנאספו בנושא מכילים שרטוטים של פצצות ופרטים על הניסיון להסתרת הפרויקט לאחר גילויו על ידי ארצות הברית. בנוסף עלה חשד שחלק מהכלור ששימש לייצור הפצצות הגיע ממרכז טיהור מים אזרחים שקיבל את הכימיקלים מקבוצות סיוע בינלאומיות.

המסמכים שנאספו בנושא מכילים שרטוטים של פצצות ופרטים על הניסיון להסתרת הפרויקט לאחר גילויו על ידי ארצות הברית. בנוסף עלה חשד שחלק מהכלור ששימש לייצור הפצצות הגיע ממרכז טיהור מים אזרחים שקיבל את הכימיקלים מקבוצות סיוע בינלאומיות.