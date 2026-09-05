צבא סודן הכחיש לאחרונה האשמות אמריקניות שלפיהן הוא השתמש בנשק כימי כחלק ממלחמת האזרחים ההרסנית במדינה. האשמה זו הובילה לסנקציות אמריקניות על סודן ועל מפקד הצבא שלה, הגנרל עבד אל-פתאח אל-בורהאן. עם זאת, ארצות הברית מעולם לא אישרה בפומבי את הטענה הזו בהוכחות.
כעת, כתבה של ה"ניו יורק טיימס" שעליה חתום גם עיתונאי ynet ו"ידיעות אחרונות" רונן ברגמן ומבוססת על תיק ראיות של סוכנות ביון במזרח התיכון, מחזקת את ההאשמות הללו ומתארת כיצד צבא סודן פיתח וייצר נשק כימי במשך כשישה חודשים בשנת 2024.
תמונות, סרטונים, מסמכים ותקשורות שיירטה סוכנות המודיעין מתארים יחידה צבאית סודנית סודית, שייצרה תחמושת מבוססת כלור לשימוש נגד מיליציית "כוחות הסיוע המהיר" (RSF) שנלחמה להשגת שליטה במדינה.
המסמכים שנאספו בנושא מכילים שרטוטים של פצצות ופרטים על הניסיון להסתרת הפרויקט לאחר גילויו על ידי ארצות הברית. בנוסף עלה חשד שחלק מהכלור ששימש לייצור הפצצות הגיע ממרכז טיהור מים אזרחים שקיבל את הכימיקלים מקבוצות סיוע בינלאומיות.
נראה כי חלק ניכר מהתיק שנבנה בנושא בסוכנות המודיעין המזרח תיכונית - כמעט 150 מסמכים, תמונות, סרטונים והודעות קוליות, לצד אלפי הודעות טקסט - הגיעו מטלפונים סלולריים של קצינים סודנים בכירים.
על פי הדיווח, הלחץ על גילוי פרטים בנוגע לתוכנית הכימית של סודן, מגיע בעיקר מארצות הברית - שבחודש יוני האחרון הכריזה על סבב שני של סנקציות שנוגעות לנשק כימי. זאת, כחלק ממאמץ רחב יותר לאלץ את צבא סודן להסכים להפסקת אש. צבא סודן הגיב מצידו על התנגדות למהלכים האמריקנים, באומרו כי אינו סומך על ארצות הברית שתהיה מתווכת אובייקטיבית בעימות.