ב-8 בדצמבר יציינו בסוריה שנתיים לנפילת משטרו של בשאר אסד. למדינה נותרו לא מעט אתגרים לצלוח, בעיקר כאלה הקשורים למתיחויות העדתיות, אך בין התמורות החיוביות שחלו בתחומים שונים במדינה, גם סקטור התעופה עבר שינוי דרמטי.

יא אללה 29.12.2026





גלריה הסעודים עזרו לשפץ. שדה התעופה בחלב

השקעה של 4 מיליארד דולר. שדה התעופה בדמשק

בימי המהפכה הסורית, נובמבר-דצמבר 2024, השתלטו גורמים, שכונו אז "המורדים" - והיום מנהיגים את המדינה, על מוקדי כוח שונים, ביניהם גם שדות תעופה אזרחיים וצבאיים ברחבי המדינה, שבין המרכזיים שבהם - שדות התעופה בחלב ובדמשק. על שדה התעופה הבינלאומי של חלב השתלטו כבר בסוף נובמבר 2024 ועל שדה התעופה הבינלאומי של דמשק השתלטו רגע לפני ההכרזה הסופית על נפילת המשטר.

בזמן המהפכה עצמה הופץ ברשתות תיעוד מהכאוס ששרר בשני השדות. במהלך השנתיים האחרונות, שני השדות, שגם ספגו בעבר תקיפות ישראליות לפני המהפכה הסורית, עברו שדרוג קוסמטי משמעותי ונמצאים בעיצומו של תהליך פיתוח. חוזים עם משקיעים זרים נחתמו, שופצו מבנים, שוקמו תשתיות, הוטמעה הזהות החזותית החדשה של סוריה תחת הנשיא אחמד א-שרע, והוסרו מעל סוריה חרמות בינלאומיים, מה שהחזיר חברות תעופה זרות למדינה.

אחר מגמת השיפור בשדות התעופה של סוריה, ניתן לעקוב באמצעות פרסומי "הרשות הכללית לתעופה אזרחית בסוריה", המפעילה דפים ברשתות החברתיות וממנפת כל הישג בסקטור. בשבועות האחרונים פרסמה הרשות, בין היתר, תיעודים עדכניים משדות התעופה בדמשק וחלב.

כסף סעודי בחלב, קטארי בדמשק

הוצגה פעילותם השוטפת של השדות ובשדה התעופה של דמשק צולמו מתחמי VIP משודרגים. בימים האחרונים אף דיווחה הרשות על טיסה פנימית סדירה ראשונה של חברת התעופה הסורית הלאומית Syrian Arab Airlines משדה התעופה הבינלאומי של דמשק לשדה התעופה הבינלאומי של חלב, אחרי שהקו בין שתי הערים הושבת כמעט שנתיים.

ב-15 בנובמבר הנוכחי הרשות הכללית לתעופה אזרחית בסוריה הודיעה על תחילת העבודות במסגרת "פרויקט הפיתוח וההרחבה של שדה התעופה הבינלאומי של חלב". הודגש כי הפרויקט נועד להגדיל את הקיבולת השנתית של שדה התעופה ליותר משני מיליון נוסעים, תוך שדרוג התשתיות ושיפור היכולות התפעוליות והשירותיות שלו.

שיפוץ שדות התעופה צפוי לייצר 90 אלף משרות

צפי ל-31 מיליון נוסעים בשנה בשדה התעופה בדמשק

"יוזמה זו היא חלק מהסכם לפיתוח ותפעול שדה התעופה הבינלאומי של חלב, שנחתם בין הרשות הכללית לתעופה אזרחית ותחבורה אווירית לבין קרן ההשקעות 'אילאף', השייכת ל'קבוצת בן-דאוד' הסעודית", דווח. "הפרויקט צפוי לחזק את מעמדה של חלב כמרכז לתחבורה אווירית, שינוע מטענים ולוגיסטיקה, ובמקביל לתמוך בתנועת הנוסעים ובפעילות הכלכלית בסוריה".

גם שדה התעופה של דמשק נמצא בעיצומו של תהליך שדרוג משמעותי. כבר בנובמבר 2025 דווח כי הרשות הכללית לתעופה אזרחית בסוריה חתמה על חוזים לפיתוח, הרחבה ותפעול שדה התעופה בדמשק מול קונסורציום בינלאומי בראשות חברת UrbaCon Holding הקטארית.

עוד דווח בתקשורת הערבית כי מדובר בהשקעה הגדולה ביותר בהיסטוריה של סוריה, בשווי של ארבעה מיליארד דולר, "מה שמשקף אמון בינלאומי בעתיד מגזר התחבורה האווירית הסורי". עוד נמסר כי הקיבולת של השדה תורחב, עם סיום העבודות, ל-31 מיליון נוסעים מדי שנה.

דיוטי פרי, שערים חכמים ו-90 אלף משרות

עם ההכרזה על הפרויקט בדמשק, נמסר כי הוא כולל פיתוח טרמינלים חדשים לנוסעים, שיפורים משמעותיים בתשתיות האוויר והיבשה, ומערכות לוגיסטיקה ומטענים מתקדמות, ויספק חוויית נוסעים משודרגת הכוללת שירותים מודרניים, אזורים מסחריים שעוצבו מחדש, מערכות תנועה חכמות ודיוטי פרי ברמה עולמית הכולל מסעדות, בתי קפה ומותגים בינלאומיים.

מתחמי VIP משודרגים

מתחמי הvip בשדה בדמשק

עוד נמסר: "היעילות התפעולית תשודרג באמצעות שערים אלקטרוניים מתקדמים וטכנולוגיות חכמות מהדור הבא. מעבר לתשתיות, תוכנית הפיתוח הלאומית הזו צפויה לייצר 90 אלף הזדמנויות עבודה ישירות ועקיפות לאורך שלבי הבנייה והתפעול, מה שיחזק את השפעתה הכלכלית החברתית העמוקה". כיום, הטרמינל הפעיל בשדה בדמשק הוא טרמינל 1. טרמינל 2 נמצא בבנייה ובעתיד צפוי להיבנות גם טרמינל 3.

ב-5 באוקטובר האחרון נערך בשדה התעופה של דמשק אירוע הצגת הזהות החזותית המעודכנת של חברת התעופה הלאומית Syrian Arab Airlines, כאשר החלפת הסמלים הישנים בחדשים היא נושא חשוב ב"סוריה החדשה". באירוע נכחו בכירים ודיפלומטים והתקיים טקס קבלת פנים למטוס חדש שהצטרף לצי המטוסים, כשהוא נושא את הזהות החזותית הסורית המעודכנת.