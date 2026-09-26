המשטרה פרסמה התייחסות לאירוע אחרי חצות, ועדכנה כי התקרית החריגה התרחשה במסגרת "פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים". לפי ההודעה, שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז הבחינו ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. אלא שהוא לא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה.

המשטרה פרסמה התייחסות לאירוע אחרי חצות, ועדכנה כי התקרית החריגה התרחשה במסגרת "פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים". לפי ההודעה, שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז הבחינו ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. אלא שהוא לא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה.

המשטרה פרסמה התייחסות לאירוע אחרי חצות, ועדכנה כי התקרית החריגה התרחשה במסגרת "פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים". לפי ההודעה, שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז הבחינו ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. אלא שהוא לא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה.