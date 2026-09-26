שוטר נפצע אמש (מוצאי שבת) באורח בינוני בנתניה, אחרי שנהג רכב סירב לעצור לבדיקה והתנגש בניידת משטרה. הנהג נעצר לחקירה.
המשטרה פרסמה התייחסות לאירוע אחרי חצות, ועדכנה כי התקרית החריגה התרחשה במסגרת "פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים". לפי ההודעה, שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז הבחינו ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. אלא שהוא לא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה.
כתוצאה מההתנגשות, שוטר נפצע באורח בינוני ואילו נהג הרכב נפצע באורח קל. צוותי מד"א פינו את השניים למרכז הרפואי לניאדו בעיר. הנהג נעצר ויובא לחקירה, נסיבות האירוע נבדקות.
התקרית אירעה ברחוב שמחה ארז בנתניה. אליהו כהן ודילן אמיגה, חובשים במד"א-הצלה שרון, הגיעו למקום וסיפרו: "מוקד מד"א הזניק אותנו בעקבות דיווח על תאונת דרכים קשה, הגענו למקום במהירות ומצאנו את הפצוע שוכב על הכביש כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות בגפיים. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות וקיבועים, והוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבת החולים לניאדו בנתניה כשמצבו מוגדר בינוני".