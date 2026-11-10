חברי "ממלכת ישר-אל" היא קבוצה שהכריזה על עצמה כישות ריבונית, שמנותקת מחוקי מדינת ישראל וממוסדותיה. בראשה עומד שי קרמוסטה, המכנה עצמו "המלך". אחרי

שפונו באביב 2023 ממתחם בית יערי בעמק חפר,