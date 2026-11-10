יותר משלוש שנים אחרי שחברי "ממלכת ישר-אל" התיישבו בקרקע חקלאית בראש פינה והקימו בה "מדינה עצמאית" - מתחם מנותק ממוסדות המדינה - נהרסו אתמול (שני) מבני "הממלכה". בהובלת מפקחי מחוז צפון של הרשות לאכיפה במקרקעין ובסיוע כוחות המשטרה, פונו מהשטח עשרות "נתינים" שגרו בתוך אוטובוסים, בהם 15 ילדים.
צו ההריסה נגד הפלישה של חברי ה"ממלכה", הנחשדת ככת, הוצא על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באצבע הגליל כבר בחודש ספטמבר 2023. אלא שמרגע הוצאת הצו, מערכת אכיפת החוק והמשפט נגררה לדיונים ארוכים בניסיונות עקרים של "נתיני הממלכה" להשיג צווי מניעה להריסה.
בזמן שיושבי המתחם המשיכו לשהות בקרקע באין מפריע, בקשותיהם לביטול צו ההריסה נידונו בערכאות והתעכבו, בין השאר בשל המלחמה בצפון. רק לאחרונה, כשהתברר בבית משפט השלום בצפת כי התביעה ממתינה שנתיים ללא כל דיונים בעניינה, קבעו השופטים כי אין עוד עילה לעיכוב ביצוע הצו - החלטה שסללה את הדרך להריסה שבוצעה אתמול, בחלוף 38 חודשים מהקמת ה"ממלכה" הלא חוקית. לאורך הדיונים, התושבים סירבו להכיר בסמכות בית המשפט להחליט בעניינם.
הרשות לאכיפה במקרקעין מסרה ל-ynet כי "קרקע חקלאית נועדה לשמש מטרות שלשמן הוקצתה, ולא להקמת מתחמי מגורים ללא היתר". ברשות ציינו כי ימשיכו לפעול "בשיתוף מוסדות התכנון וגורמי האכיפה לשמירה על ייעודי הקרקע, האינטרס הציבורי ולאכיפת חוקי התכנון והבנייה".
חברי "ממלכת ישר-אל" היא קבוצה שהכריזה על עצמה כישות ריבונית, שמנותקת מחוקי מדינת ישראל וממוסדותיה. בראשה עומד שי קרמוסטה, המכנה עצמו "המלך". אחרי שפונו באביב 2023 ממתחם בית יערי בעמק חפר, הם עברו צפונה, ובספטמבר 2023 הקימו מחדש את הממלכה על רצועת שטח קטנה שרכשו בשטחים חקלאיים הסמוכים למושבה ראש פינה.
הם גידרו את השטח, הציבו בו קרוואן גדול ולוחות סולריים, וקבעו עובדות בשטח - תוך צפצוף מוחלט על המשטרה, על רשות מקרקעי ישראל, ועל החקלאים המקומיים. בפינוי נמצאה גם כמות גדולה של בעלי חיים שהיו במקום.
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באצבע הגליל, דודו פרץ, אמר ל-ynet כי "הושלמה הריסת הבנייה הבלתי חוקית של חברי 'ממלכת ישר-אל'. חברי הקבוצה ביצעו במקום בנייה בלתי-חוקית של מבנים רבים, בלב שטח חקלאי, והקימו מתחם ששימש למגורים של חברי הארגון. עם זיהוי הפעילות החריגה, פעלה הוועדה המקומית ללא דיחוי להוצאת צווי הריסה מנהליים. בעקבות כך, הגישו אנשי הארגון בקשה לביטול הצווים לבית המשפט, ואחרי הליך משפטי ממושך דחה בית המשפט את בקשתם ואישר את ההריסה".