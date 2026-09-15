בסוריה נמשך גם היום (שלישי), זה היום השלישי ברציפות, גל המחאות החריג שפרץ בעקבות הזינוק שנקבע במחירי הדלק במדינה. אף שנראה שהיקף המחאות כבר הצטמצם מהשיא שנרשם בתחילת השבוע, גם היום דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP על מאות שצעדו בעיר קמישלי, באזור הכורדי בצפון-מזרח סוריה, והניפו שם שלטי מחאה שעליהם נכתב בין היתר: "לא למדיניות של הרעבה", "לא לזינוק בתעריפי הדלק" ו"הגנו על פרנסת העם". כמה מהצועדים קראו "הדלק שייך לעם!", ואחד מהם, עבדל רחמן חליל בן ה-56, אמר ל-AFP כי החלטת השלטונות להעלות את המחירים היא החלטה "רעה" שפוגעת בכמעט כל תושבי סוריה: "העם לא ישמור על שתיקה", הבטיח. "אנחנו דורשים את זכויותינו, הם חייבים להיכנע לדרישות העם".

המחאות בסוריה ביום ראשון, עם חסימות כבישים והצתת צמיגים





גלריה מפגינים שהציתו צמיגים והניפו את דגל סוריה, בהפגנה ליד חלב ביום שני ( צילום: Bakr ALKASEM / AFP )

( צילום: Bakr ALKASEM / AFP )

גל המחאות מתואר לפי דיווחים בתקשורת המקומית והבינלאומית כנרחב ביותר מאז הפלת משטר אסד בסוף 2024 ועלייתו לשלטון של הנשיא אחמד א-שרע. המחאות פרצו אחרי שבלילה שבין שבת לראשון הודיעו הרשויות על זינוק דרמטי במחירי הדלק והגז: מחירו של גז המשמש משקי בית ותעשייה זינק ב-9%, מחירו של בנזין 95 אוקטן זינק ב-28% ומחיר הסולר זינק ב-40%. בסוכנות הידיעות רויטרס מציינים כי יחד עם העלאות קודמות, המשמעות היא שמחירו של אוקטן 95 בסוריה זינק מאז פברואר ב-86%, ומחיר הסולר יותר מהכפיל את עצמו.

ההחלטה הוצגה כ"זמנית", ונטען כי היא נובעת מעליות המחירים העולמיות – על רקע המלחמה באיראן – ומהצורך להבטיח אספקה סדירה. לפי הרשויות סיבה נוספת להעלאת המחירים הייתה ירידה בכושר הייצור המקומי, בעקבות עבודות תחזוקה בבית הזיקוק בניאס, הגדול במדינה. משרד האנרגיה הוסיף כי המחירים יהיו כפופים לבחינה מחודשת, בהתאם להתפתחויות בשוק ולחזרתו של בית הזיקוק לפעילות. אולם בסוריה – מדינה שעדיין מנסה לשקם את ההרס האדיר שחוללה בה מלחמת האזרחים בת 13 השנים – 90% מהתושבים חיים מתחת לקו העוני, וההחלטה הזו מהווה עבורם מכה קשה במיוחד.

ההפגנות בכביש באזור חלב ביום ראשון. 90% מאזרחי סוריה חיים מתחת לקו העוני ( צילום: REUTERS/Mahmoud Hassano )

( צילום: REUTERS/Mahmoud Hassano )

( צילום: REUTERS/Mahmoud Hassano )

( צילום: REUTERS/Mahmoud Hassano )

הזינוק במחירי הדלק הצית מיד הפגנות בשורת ערים בסוריה, עם דיווחים על חסימות כבישים מרכזיים ושריפות צמיגים בכמה מוקדים. כעס רב הופנה נגד שר האנרגיה הסורי מוחמד אל-בשיר, ופעילים בעיר חלב אמרו עם תחילת המחאה ביום ראשון כי העלאת המחירים מביאה עמה "נטל כבד על האזרחים, שהופך את חיי היומיום לקשים יותר ויותר עבור התושבים". באותו היום דווח כי מפגינים חסמו עם צמיגים בוערים כביש מרכזי המחבר את דיר א-זור לחלב. בערוץ "א-שרק" הסעודי דווח שלשום גם כי בעלי עסקים ונהגים רבים נאלצו להשבית את פעילותם עקב קושי להשיג דלק וכי אפילו נהגי תחבורה ציבורית הפסיקו לעבוד ושבו לבתיהם. עוד דווח כי תחנות האוטובוס באזור אל-חסכה נותרו ריקות, מפני שהנהגים פתחו בשביתה ותנועת הנוסעים נעצרה לחלוטין.

המחאות גלשו בראשון לתוך הלילה, וגם אתמול דווח על מחאות במוקדים שונים במדינה, עם תמונות וסרטונים של תושבים זועמים. בין היתר דווח על עימותים בכיכר אל-עאסי בעיר חמה, בין מפגינים זועמים לבין אחרים שהתנגדו להפגנות. בערוץ SyriaTV צוטטו אתמול גורמים בפרלמנט הסורי שאמרו כי ביום חמישי יתקיים דיון עם שר האנרגיה בעקבות העלייה במחירים. ערוץ "אל-מיאדין" דיווח מצדו כי תושבי הכפר מערת חרמה, באזור הכפרי של אידליב, חסמו גם הם את הכבישים בסביבתם. עוד דווח כי מפגינים חסמו את הדרך לשדה הנפט אל-עמר באזור הכפרי המזרחי של דיר א-זור.

נשיא סוריה אחמד א-שרע. עליות המחירים בעולם הגיעו גם אליו ( צילום: AP Photo/Altaf Qadri )

המחאות ביום ראשון, באזור אידליב ( צילום: AP Photo/Ahmed Albam )

בערוץ "אל-איחבאריה" המזוהה עם המשטר הסורי פרסמו אתמול כתבה שבמסגרתה הקפידו להדגיש כי "למרות העלייה במחירי הדלק, משרד הכלכלה והתעשייה מאשר את יציבות מחירי הלחם". מנגד, פרשן פוליטי שהתראיין לערוץ "אל-ערבי" הקטארי אמר היום כי "החלטה בסדר גודל כזה לא צריכה להיות נתונה בידי שר יחיד, אלא להתקבל ברמת הממשלה כולה". אותו פרשן טען כי אין הצדקה להעלאת מחירים, גם אם עליות המחירים הן תופעה גלובלית – וכי הציבור חייב להיות מוכן לקבל מהלך שכזה. ב"אל-קודס אל-ערבי" ציינו כי אף שהמחאות נמשכו זה היום השלישי ברציפות, היקפן כבר הצטמצם, והן נותרו מרוכזות במחוזות הצפוניים והמזרחיים של המדינה.