השבוע הראשון של תשפ"ז יהיה חם מהממוצע - אבל בסופו ייתכן גשם: ימים חמים מהרגיל לעונה בדרך, ורק לקראת סוף השבוע צפויה ירידה חדה בטמפרטורות ואף סיכוי לגשמים מקומיים בצפון.

הטמפרטורות יעלו בימים הקרובים ויהיו גבוהות בכשלוש עד ארבע מעלות מהממוצע לאמצע ספטמבר בפנים הארץ, ואף יתפתחו תנאי שרב. בתל אביב טמפרטורת השיא בכל הימים הקרובים צפויה להיות 31 מעלות, בירושלים יהיה עוד יותר חם (בין 32 ל-33 מעלות) ובטבריה - 37 עד 38 מעלות

נופשים בחוף סוסיתא. 38 מעלות סביב הכינרת בימים הקרובים ( צילום: מיכאל קרופצקי, איגוד ערים כינרת )

בחמישי יירדו הטמפרטורות, מגמה שתימשך אל תוך סוף השבוע, וכרגע נראה שהוא יהיה עם ניחוחות סתוויים ראשונים - כאשר ביום שישי יש סיכוי טוב לגשמים מקומיים שיתמקדו בצפון הארץ. בתחילת השבוע הבא, לקראת יום כיפור, מסתמנת כרגע התחממות מחודשת.