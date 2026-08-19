פעוטה כבת שנתיים נעלמה הערב (יום רביעי) להוריה למשך כחצי שעה בירושלים, ואז נמצאה ביער סמוך לגן שעשועים כשעל גופה סימני חבלות. שוטרים שהגיעו למקום שבו אותרה עיכבו לחקירה בן 11 מירושלים, שלפי החשד פגע בה.
לפי המשטרה, "במוקד 100 התקבל דיווח על פעוטה כבת שנתיים שאותרה באזור רמת אשכול בירושלים, על ידי הוריה, לאחר שלטענתם נעדרה כחצי שעה".
ההורים דיווחו על החבלות שעל גופה של הילדה, שאף פונתה לטיפול בבית החולים. לפי המשטרה, מצבה מוגדר קל.
"עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת לב הבירה הגיעו למקום ואיתרו קטין שלפי החשד נקשר לאירוע", נמסר מהמשטרה. "הוא עוכב יחד עם אימו לתחנת המשטרה".
לפי החשד, בן ה-11 - שעדיין לא הגיע לגיל האחריות הפלילית - פגע בפעוטה.