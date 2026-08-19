לפי המשטרה, "במוקד 100 התקבל דיווח על פעוטה כבת שנתיים שאותרה באזור רמת אשכול בירושלים, על ידי הוריה, לאחר שלטענתם נעדרה כחצי שעה".

לפי המשטרה, "במוקד 100 התקבל דיווח על פעוטה כבת שנתיים שאותרה באזור רמת אשכול בירושלים, על ידי הוריה, לאחר שלטענתם נעדרה כחצי שעה".

לפי המשטרה, "במוקד 100 התקבל דיווח על פעוטה כבת שנתיים שאותרה באזור רמת אשכול בירושלים, על ידי הוריה, לאחר שלטענתם נעדרה כחצי שעה".

ההורים דיווחו על החבלות שעל גופה של הילדה, שאף פונתה לטיפול בבית החולים. לפי המשטרה, מצבה מוגדר קל.

ההורים דיווחו על החבלות שעל גופה של הילדה, שאף פונתה לטיפול בבית החולים. לפי המשטרה, מצבה מוגדר קל.

ההורים דיווחו על החבלות שעל גופה של הילדה, שאף פונתה לטיפול בבית החולים. לפי המשטרה, מצבה מוגדר קל.