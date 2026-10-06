רשות המיסים ולהב 433 עצרו חשוד בהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המיסים על פעילותו ותוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה. במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו עד יום ראשון.