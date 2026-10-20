ממשל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעכב אישור להעברת טילי יירוט למערכות ההגנה האווירית פטריוט לאוקראינה, כך דיווח ה"וושינגטון פוסט" מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' טרם אישר העברת טילים ממדינות בעלות בריתה של קייב, אך גם לא דחה את הבקשות באופן רשמי. העיכוב מגיע על רקע החרפת המתיחות בין טראמפ לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ובשעה שאוקראינה סובלת ממחסור חמור בטילי יירוט לנוכח המתקפות הרוסיות. גורם אוקראיני אמר לעיתון בשבוע שעבר כי במלאי המדינה נותרו "טילים בודדים בלבד".