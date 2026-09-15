לוחמי מילואים שהתייצבו בשבוע שעבר לאימון בבא"פ (בסיס אימונים פיקודי) לכיש מתמודדים עם תנאי מחיה ירודים, מפגעי תברואה ומחסור במים זורמים בבסיס. אחד הלוחמים, שצבר לאורך המלחמה כ-200 ימי מילואים, משתף על התחושה הקשה שמלווה את המשרתים בהיעדר תנאים מינימליים עם הגעתם לסבב נוסף, בדומה לתנאים שעימם התמודדו גם בשנה שעברה.

צ', לוחם מילואים באוגדת דוד, מכיר את הבסיס כבר מהסבב הקודם בנובמבר 2025. לדבריו, סבלו אז הלוחמים מתחלואה נרחבת עקב תנאי היגיינה ירודים במטבח. "בסבב הקודם כנראה המטבח עצמו לא היה נקי. חוסר ההיגיינה הובילה למצבים שחיילים חטפו כל מיני דברים", שחזר צ'.

אחת הברזיות התקולות בבא"פ לכיש: "חיים על השק"ם"





גלריה "המיטות שבורות, צריכים לשים קרש מתחת למזרן כדי להצליח לישון עליהן"

לדבריו, התחלואה במחלקה הייתה נרחבת: "למעלה מחצי מחלקה חטפה קלקול קיבה". הוא הוסיף כי המצב הרפואי השפיע ישירות על התפקוד: "שלשולים מעלים סיכוי לסכנת התייבשות. חייל שהוא לא לגמרי ב-100% שלו, אתה פחות יכול להפיק ממנו, זו פגיעה ישירה בכשירות המבצעית".

עם חזרתם לבסיס בסבב הנוכחי, קיוו הלוחמים לראות שיפור בתשתיות - אבל נתקלו במציאות דומה. "הגענו בשבוע שעבר, יומיים לפני החג, וגילינו ששום דבר משמעותי לא השתנה", אמר צ'. "כל הבסיס מג'ויף, מלוכלך, ישן, וחלוד. מיטות שבורות, שאנחנו צריכים לשים קרש מתחת למזרן כדי להצליח לישון עליהן, אוכל שמוגש בכלים חד פעמיים עם סכו"ם חד פעמי. הבעיה הגדולה שאנחנו מוכנים בכלל להתרגל לזה, מקבלים דברים לא בריאותיים לא מתאימים לגילנו, החבר'ה היותר מבוגרים. צריך לשנות את זה", קובע צ'.

לצד אלו, לוחם המילואים מתאר מחסור משמעותי במים קרים זורמים בבסיס: "אין מים, מי שתייה זורמים, ראויים וקרים כל הזמן. מביאים לנו מכלים, ושמים בהם מים. מתי שזה נגמר, אז צריך לנדוד ולחפש איזו ברזייה שעובדת. אצלנו יש רק אחת שעובדת מתוך 3 שמוצבות".

צ' ציין כי בשל המחסור והכשלים, הלוחמים נאלצים לממן מכיסם מים ואוכל: "רובנו קונים מים, במקום שנקבל את המינימום של מים קרים זמינים בכל מקום בבסיס בחום הזה. אנשים פה חיים על השק"ם, שיהיה מים לשתות ומשהו נורמלי לאכול".

ריח של ביוב ותרומות לציוד: "אנחנו לא פלנגות"

מעבר לבעיות הלינה והאוכל, הלוחמים מדווחים על מפגעי תברואה ותשתיות. "יש שלולית של ביוב באזורים מסוימים של הבסיס. חשבנו שטיפלו בזה, כי היה פה סיור של בכירים, אבל הבעיה עדיין קיימת, והריח של הביוב קיים. אלו היו תיקונים קוסמטיים בלבד - חסמו זליגה שהייתה כדי שייראה יותר טוב, סידרו קצת את האזור מגורים כי פחדו שיראו איך הוא נראה, ולא היה שום תיקון מהותי", סיפר צ'.

"תנו לנו לפחות 3 תנאים: אוכל כמו שצריך, שתייה, ומיטות סבירות"

מלבד אלו, צ' משתף שהוא וחבריו גם נאלצו לרכוש לעצמם ציוד מבצעי. "ארגנו לעצמנו את המדים, הנעליים, הקסדות. הכול הגיע מתרומות שאנחנו אוספים, ואנחנו ממשיכים להתרים כדי שיהיו לנו כוונות תקינות לנשקים, או להחליף ציוד מבצעי ישן ברמה נמוכה. אנחנו לא פלנגות".

הלוחם תיאר את התסכול בקרב המילואימניקים שמתייצבים לסבב מילואים פעם אחר פעם. "כל יום שאני בצבא, אני מפסיד כסף. יש לי עסק, הערך היומי שלי פה משתווה בערך לשעה שלי באזרחות. אני מגיע במודע להפסיד כסף, ועוד דורשים לקנות פה דברים כשלא מספקים לנו את המינימום שמגיע לנו - מים, אוכל, מיטה לישון עליה", שיתף. "יש הפסקות חשמל חוזרות, אשפה בכל מקום ברחבי הבסיס, טיוליות (אוטובוסים) ישנות בלי מזגן וחלק גם בלי חגורות בטיחות, כשחלק מהחיילים צריכים לעמוד בנסיעה כי אין להם מקום לשבת".

"יש פה זילות של הכוח הלוחם", הוסיף צ', וסיכם: "אנחנו לא מצפים ליותר מידי. זו האמירה הזאת של 'תסתדרו, זה מה שתקבלו'. מעבר לערכים שמובילים אותנו, הצבא צריך לעצור רגע, ולתת לנו לפחות את שלושת תנאים הסבירים האלה: אוכל כמו שצריך, שתייה, ומיטות סבירות. את המשולש הזה. שישקיעו קצת כסף ויטפלו בזה כבר. הבסיס הזה צריך איזה ניעור, להגיע לסטנדרט סביר". בנוסף, מדגיש שוב צ' את הנגזרת המבצעית לתנאים שעליהם מתבססים המשרתים: "אסור שזה ימשיך ככה. זה הולך ומתרחב למקומות יותר מבצעיים וחמורים בהרבה היבטים".

פנינו לדובר צה"ל ביום שישי האחרון (בערב החג) בתקווה שהדברים יטופלו עד שובם של המשרתים לבסיס. אלא שכעת, מתברר שהמצב נותר כמעט כפי שהיה עם יציאת הלוחמים הביתה לחג.