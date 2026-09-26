שעות של מאבק באש: לוחמי האש מתחנות מרחב בית שמש פועלים היום (שבת) משעות הצהריים המוקדמות בשריפת יער ביער חרובית, בסיוע כוחות כיבוי נוספים. כל המטיילים ביער הסמוך לבית שמש פונו, והצוותים פועלים לבלימת התפשטות האש ולריכוז מאמץ באזור השריפה.

שישה מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר, במקביל לפעילות צוותי הכיבוי הקרקעיים - 35 יערני ועובדי קק"ל, לצד 6 כבאיות. כל המטיילים פונו. בנוסף, מסוק חוזי הועלה לאוויר לצורך מתן תמונת מצב וסיוע לכוחות בשטח. השריפה מתוחמת ואין איום על מתקנים או יישובים באזור.

שישה מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר, במקביל לפעילות צוותי הכיבוי הקרקעיים - 35 יערני ועובדי קק"ל, לצד 6 כבאיות. כל המטיילים פונו. בנוסף, מסוק חוזי הועלה לאוויר לצורך מתן תמונת מצב וסיוע לכוחות בשטח. השריפה מתוחמת ואין איום על מתקנים או יישובים באזור.

שישה מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר, במקביל לפעילות צוותי הכיבוי הקרקעיים - 35 יערני ועובדי קק"ל, לצד 6 כבאיות. כל המטיילים פונו. בנוסף, מסוק חוזי הועלה לאוויר לצורך מתן תמונת מצב וסיוע לכוחות בשטח. השריפה מתוחמת ואין איום על מתקנים או יישובים באזור.