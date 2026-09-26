שעות של מאבק באש: לוחמי האש מתחנות מרחב בית שמש פועלים היום (שבת) משעות הצהריים המוקדמות בשריפת יער ביער חרובית, בסיוע כוחות כיבוי נוספים. כל המטיילים ביער הסמוך לבית שמש פונו, והצוותים פועלים לבלימת התפשטות האש ולריכוז מאמץ באזור השריפה.
שישה מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר, במקביל לפעילות צוותי הכיבוי הקרקעיים - 35 יערני ועובדי קק"ל, לצד 6 כבאיות. כל המטיילים פונו. בנוסף, מסוק חוזי הועלה לאוויר לצורך מתן תמונת מצב וסיוע לכוחות בשטח. השריפה מתוחמת ואין איום על מתקנים או יישובים באזור.
בתוך כך, מטיילים רבים ניצלו את תחילת חג הסוכות כדי לצאת בשבת אל שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, ונהנו גם מסימני הסתיו שכבר ניכרים בשטח - מפריחת החצבים וחבצלות החוף ועד לנדידת הציפורים הגדולה בשמי ישראל, הנמצאת בימים אלה בעיצומה.
כ-70 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את אתרי רשות הטבע והגנים. בין האתרים הבולטים: הגנים הלאומיים גן השלושה, אשקלון, אפק, קיסריה ועין חמד, ושמורות הטבע בניאס, עין גדי, דור הבונים ואלמוגים. בנוסף, בחרו לבלות את ערב חג הסוכות בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. בין חהבולטים: מעיין חרוד, חורשת טל, אכזיב וחאן בארות.