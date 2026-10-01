ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (חמישי) בריאיון ל"פוקס ניוז" כי טייס המשנה העומאני שניסה לרסק אתמול את טיסת פליי דובאי עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית קיצונית". לדבריו, תוך ימים נוכל לדעת אם היו לו קשרים לאיראן.

נתניהו: "אנחנו יודעים שהוא עבר רדיקליזציה איסלאמיסטית" ( צילום: Fox News )





נתניהו אמר בריאיון כי טייס המשנה העומאני ניצל "פרצה" בכללים. "הוא אזרח עומאן, ויש לנו מגבלות שקובעות כי לא ניתן להעסיק טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל", אמר ראש הממשלה. "מסתבר שהוא הצליח לעקוף זאת. כלומר, קיימת כאן פרצה. עלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים. אגב, זה מה שעשינו עם הטייסים שהגיעו כדי להטיס את הנוסעים שלנו מסעודיה לישראל. בדקנו את הרקע שלהם. אבל ברור שהייתה כאן פרצה, ואנו מטפלים בכך".

ראש הממשלה ציין עוד כי ישראל זוכה ל"שיתוף פעולה מלא מצד ממשלת איחוד האמירויות". נתניהו הוסיף: "שני הצדדים מעוניינים להבטיח שאירוע כזה לא יישנה - וייתכן שיהיו ניסיונות נוספים, שכן יש בידינו אינדיקציות לכך שאיראן ושלוחותיה מנסות לבצע מתקפות נגד ישראל וישראלים ממש עכשיו, בתקופת הבחירות הזו. לכן, ביקשתי מהישראלים לגלות ערנות מיוחדת".

הטייס הועבר לדובאי

במקביל, בתקשורת ההודית דווח כי הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר שאותו העומאני דקר בקוקפיט - ככל הנראה באמצעות הגרזן שבתא הטייס - הוטס להמשך טיפול מסעודיה לדובאי.

ממשלת גוג'ראט בהודו הודיעה כי תעניק אות הוקרה לקברניט ההודי. בהופנדרה פאטל, ראש ממשלת גוג'ראט, שיבח את הטייס על "אומץ לב בלתי ניתן לערעור", ואמר כי מעשיו הצילו את חיי הנוסעים.

הטייס ההודי פונה לדובאי ( צילום: LinkedIn/Smit Machchhar )

יום אחרי ההשתלטות הדרמטית על טייס המשנה העומאני שנחשד בניסיון הפלת המטוס, המשיכו ארבעת הנועזים הישראלים לשחזר את רגעי האימה. ד"ר שוטה מוסייב, רופא השיניים שטיפל בקברניט ההודי, סיפר: "אשתי ניסתה בהתחלה לעצור אותי, אבל ראיתי שיש שם גיבורים והצטרפתי אליהם". יניב חיון, השרברב שייצב את המטוס, התייחס לאזכור שקיבל מטראמפ: "בחלומות שלי לא חשבתי שהוא ידבר עליי".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן בטיסת "פליי דובאי" והודיע להם כי בכוונתו להמליץ להעניק לארבעתם את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי שנלחם בטייס המשנה ופתח את הדלת של תא הטייס.

הנשיא אמר לישראלים: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל. בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות".