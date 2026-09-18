השירות המטאורולוגי הודיע כי צפוי "מיני יורה" וניפק אזהרה צהובה על סופות רעמים וברקים בצפון. בשירות המטאורולוגי ציינו כי מדובר בכמויות גבוהות משמעותית יחסית לחודש ספטמבר. במהלך היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו סופות רעמים בודדות. הרוחות יתחזקו במרבית האזורים, ומשעות הצהריים הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות הצפויות היום והלילה: ירושלים 26-19, תל אביב 30-26, חיפה 29-25, צפת 26-19, קצרין 29-23, טבריה 30-22, נצרת 31-23, עפולה 30-24, בית שאן 34-25, לוד 30-26, אשדוד 30-27, עין גדי 37-28, באר שבע 31-24, מצפה רמון 29-22, אילת 38-28.