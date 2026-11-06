ה-FBI עצר את אביה של מייגן מרקל, תומאס (82), בחשד להחזקת חומרים פורנוגרפיים של קטינים, שנמצאו בביתו בפיליפינים וביחידת אחסון במקסיקו. כך דיווח ה"ניו יורק פוסט" מפי מקורות. לפי הדיווחים, סוכנים פדרליים עצרו את תומאס בדיור מוגן בלייקלנד, פלורידה. לפי שבועיים פורסם בעיתון "הסאן" הבריטי כי בנו של תומאס, תומאס ג'וניור, מסר למשטרה כי נתקל ב"מאות" תמונות של התעללות מינית בילדים, שהיו מאוחסנות בארבע קופסאות גדולות בביתו של אביו. בין החומרים נמצא, על פי הדיווח, סרטון באורך 15 דקות המתעד ילדות שנראות צעירות מגיל 11 מבצעות אקטים מיניים.