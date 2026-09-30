היום הוא היום האחרון של נוכחות הקואליציה האמריקנית בעיראק, תאריך לו המתינו המיליציות הפרו איראניות במדינה לא מעט. זה גם אמור היה להיות התאריך האחרון לפירוק המיליציות הפרו איראניות בעיראק מנשקן, משום שהתירוץ שלהן להמשיך ולהחזיק בנשק - הנוכחות הצבאית האמריקנית, הסתיים. עם זאת, בימים האחרונים הודיע ראש ממשלת עיראק עלי א-זיידי כי פירוק המיליציות יידחה עד יוני 2027 לפחות.

גלריה שוב עוזבים. חיילים אמריקנים בעיראק ( צילום: AFP )

העיתונים הערביים הדגישו הבוקר (רביעי) את סיום הנוכחות האמריקנית במדינה, אחרי 23 שנים בסך הכול, עם נסיגה נוספת באמצע, והמיליציות העיראקיות מצדן – מצפות להתנתקות נרחבת יותר מארה"ב וממשיכות לאיים, ברקע ההתפתחויות האזוריות.

קאסם אל-אערג'י, היועץ לביטחון לאומי של ראש ממשלת עיראק, כתב הבוקר ברשת החברתית X: "בהמשך למשא ומתן ולהבנות שהחלו ב-22 ביולי 2021, אנחנו מגיעים היום לאבן דרך משמעותית: סיום משימתה של הקואליציה הבינלאומית ונוכחות כוחותיה. אנחנו עוברים למערכת יחסים דו-צדדית עם המדינות החברות בקואליציה – מעבר המחזק את הריבונות ומשרת את האינטרסים הלאומיים ואת שאיפותיו של העם העיראקי".

אל-אערג'י המשיך וכתב: "הניצחון על דאעש הושג הודות להקרבתם של העיראקים ולגבורתם של כוחות הביטחון שלנו, על כל זרועותיהם ויחידותיהם. וזאת, בתמיכת הקואליציה הבינלאומית ומדינות ידידותיות, תפקיד שאנחנו מעריכים ומוקירים עמוקות. סיום משימת הקואליציה אינו מסמל את סוף השותפות, אלא מעבר ליחסים דו-צדדיים איתנים יותר. שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני יימשך ויכלול חילופי ידע ומומחיות ובניית יכולות – על בסיס כבוד הדדי ואינטרסים משותפים. גישה זו מחזקת את הביטחון והיציבות, תוך תמיכה בשאיפות עמנו לשלום יציב, לפיתוח ולשגשוג".

"שלב מדיני חדש"

מטעם הכוחות העיראקיים נמסר אתמול לרשת אל-ג'זירה: "משימת הקואליציה מסתיימת רשמית מחר, בעקבות הגעה להבנות. הקואליציה תשלים מחר את נסיגתה מאזור כורדיסטן. הכוחות האמריקנים נסוגו למדינתם ולבסיסים במדינות שכנות". עוד נמסר: "חיוני לרכז את הנשק בידי המדינה. אין הצדקה להימצאות נשק מחוץ למוסדות המדינה. כיבדנו את עמדת המיליציות (העיראקיות הפרו איראניות) שהתנו את מסירת הנשק בנסיגת כוחות הקואליציה".

פירוק המיליציות יידחה. ראש ממשלת עיראק עלי א-זיידי ( צילום: Michele Tantussi/Getty Images )

בשער עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי נכתב הבוקר: "עיראק ללא כוחות אמריקניים: החל מהיום, עיראק תהיה נקייה באופן רשמי מכל כוח צבאי אמריקני – ומכוחות זרים בכלל". בכתבה בעיתון הוסיפו: "עיראק נכנסת היום לשלב ביטחוני ומדיני חדש, עם השלמת נסיגתן של יחידות צבא אמריקניות מבסיסים בתוך המדינה. מהלך זה מסמן את סיומה של הנוכחות הצבאית הלוחמת של ארה"ב, 23 שנים אחרי הכניסה הראשונית. כוחות ארה"ב כבר נסוגו בעבר, בשנת 2011, אחרי ששהו במדינה, אך שבו אליה ב-2014 לבקשתה הרשמית של ממשלת עיראק, בעקבות השתלטות ארגון דאעש על שטחים נרחבים בצפון ובמערב המדינה, משבר שהוביל להקמת הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש בהובלת ארה"ב".

גורם צבאי עיראקי בבגדד מסר לאל-ערבי אל-ג'דיד כי צבא ארה"ב העביר את הציוד הנותר שלו מעיראק, כולל ציוד אזרחי המיועד למגורים ורווחת החיילים, לכוויית, טורקיה וירדן. עוד הוזכר כי הבסיס האחרון שממנו נסוגו האמריקנים היה בסיס חיל האוויר חריר באזור ארביל.

"הכיבוש עדיין לא הסתיים"

כעת, השאלה היא מה יהיה עתיד המיליציות הפרו איראניות שעד כה סירבו להתפרק מנשקן והאם ההבטחה של הממשלה העיראקית לרכז את הנשק בידי המדינה, תתקיים במהלך השנה הבאה. בינתיים, המיליציות העיראקיות, הפרו איראניות לא חוששות להתבטא בכל הזדמנות לטובת איראן ובכיר במיליציית גדודי חיזבאללה בעיראק, אבו מג'אהד אל-עסאף, אף איים בימים האחרונים על ראש הממשלה העיראקי בהפלת ממשלתו, אם לא יבטל את האיסור על טיסות איראניות.

בהצהרה שמסר קבע: "על א-זיידי ואלה שעומדים מאחוריו לדעת שכל ממשלה שלא פועלת לטובת העם תופל בכל האמצעים. אם המצור האווירי על איראן יימשך אחרי ה-1 באוקטובר 2026, לעמנו תהיה עמדה ברורה שעשויה להוביל לסגירת נתיבי גישה למדינות המשתתפות במצור על העם האיראני. 'ההתנגדות האיסלאמית' תעקוב אחר המרחב האווירי של עיראק כדי להבטיח שלא יופר על ידי כלי טיס עוינים, היא תפרסם אזהרות תחילה, ולאחר מכן תפעל להפלתם".

מיליציה פרו איראנית בעיראק ( צילום: רויטרס )

מתנגדי ארה"ב בעיראק לא מסתפקים בנסיגתה וטוענים כי היא עדיין משפיעה על עיראק בנושאים אחרים, כך שה"כיבוש" עדיין לא הסתיים. בשער אל-אחבאר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בחרו להדגיש הבוקר את הנקודה הזו בכותרת: "עיראק – יום הריבונות החסרה". בעיתון צוטט מומחה פוליטי שטען כי הריבונות נותרה חסרה עקב התערבות ארה"ב בקבלת ההחלטות הפוליטיות בעיראק וכי ריבונות עיראק לא תהיה שלמה "מבלי להסיר את ההגמוניה האמריקנית על הכלכלה, הנפט, המשאבים, והכספים העיראקיים המוחזקים בארה"ב".

עוד מסר: "גם אם ארצות הברית תסיג את הכוחות שלה, היא נכנסת דרך דלת נוספת, תוך שימוש בכלים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים, ובכך שומרת על עיראק תחת חסותה האמריקנית. ההשפעה האמריקנית כוללת את יחסיה של וושינגטון עם הכוחות הפוליטיים העיראקיים, תפקיד שגרירותה בבגדד כמרכז ריגול, ואת הטרור שמבצעת ארה"ב באמצעות פגיעה בכוחות הביטחון ושיגור תקיפות נגד איראן משטח עיראק".