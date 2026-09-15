מוסטפא עיסא, תושב כפר קאסם בן 19, שהתנדב בשירותי הכבאות בשירות לאומי, נעצר בשבועות האחרונים בחשד שתכנן פיגוע. המתווה המתוכנן, כך נודע ל-ynet, היה הטמנת מטען חבלה במרכז.

הציוד שנתפס בידי עיסא ( צילום: דוברות המשטרה )

עיסא התנדב בתחנה בשרון כתומך לחימה - ולא כלוחם אש. הוא עבר את כל הבדיקות הנדרשות כדי להתנדב בכבאות, ועשה זאת במשך כשנה - במסגרת השירות הלאומי. לפני כחודשיים, ועוד לפני שנעצר, המשטרה העבירה מידע לכבאות שמתנהלת סביבו חקירה - והוא הודח.

אחר כך נעצר עיסא על ידי שב"כ וימ"ר שרון במחוז מרכז. מהחקירה עלה כי הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר והטבח שביצע באותו יום חמאס. בעת מעצרו נתפס בידיו של עיסא ציוד אימונים ונשק איירסופט.

בחקירה עלה כי כחלק מהתכנון, חיפש במכשיר הטלפון הנייד שלו מדריכי לחימה, וכן הוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. הוא גם ניסה לייצר מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים.

בתום חקירותיו, הוגשה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. כתב אישום נגדו צפוי ביום חמישי.