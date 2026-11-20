פורעים חרדים התגודדו ותקפו שוטרים באבנים ובחפצים בבית שמש, על רקע מעצר קטין. לפי המשטרה, בסביבות 1:00 בלילה נעצר לבדיקה נהג בעיר, שבמהלכה התברר כי הוא קטין בן 16, הנוהג ללא רישיון. תוך זמן קצר, הגיעו למקום עשרות מתפרעים אלימים, בעקבות דיווח על "ניסיון הסגרה". הם החלו להקיף את הניידת ולגרום לה נזק, תוך השלכת חפצים ואבנים לעברה ולעבר השוטרים. הקטין החשוד זוהה, ותבוצע נגדו אכיפה בגין העבירה שביצע. שוטרים נוספים הגיעו למקום וחילצו את כוחות המשטרה במקום, תוך שימוש באמצעים. שוטר נפצע באורח קל. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ומפקד מרחב ציון, תת ניצב שלומי בכר, הגיעו למקום, וקיימו הערכת מצב.