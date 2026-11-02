גבר כבן 50 נהרג בצהריים (שני) בתאונה בין רכב פרטי למשאית בנגב, בכביש 222 בין רתמים לגבולות. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הגבר שהיה ברכב, ופינו במסוק פצוע נוסף כבן 40 במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

גבר כבן 50 נהרג בצהריים (שני) בתאונה בין רכב פרטי למשאית בנגב, בכביש 222 בין רתמים לגבולות. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הגבר שהיה ברכב, ופינו במסוק פצוע נוסף כבן 40 במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

גבר כבן 50 נהרג בצהריים (שני) בתאונה בין רכב פרטי למשאית בנגב, בכביש 222 בין רתמים לגבולות. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הגבר שהיה ברכב, ופינו במסוק פצוע נוסף כבן 40 במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.