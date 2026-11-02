גבר כבן 50 נהרג בצהריים (שני) בתאונה בין רכב פרטי למשאית בנגב, בכביש 222 בין רתמים לגבולות. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו של הגבר שהיה ברכב, ופינו במסוק פצוע נוסף כבן 40 במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
צוותי כיבוי והצלה מתחנת אשכול, בסיוע יחידת המתנדבים של מבטחים, הוזנקו למקום התאונה ועם הגעתם לזירה זיהו את הגבר לכוד בתוך הרכב הפרטי, ופעלו לחלצו. הדיווח על התאונה התקבל בשעה 14:31 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, הצוות הרפואי הגיע לגבר שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה ועם חבלה רב מערכתית וקבעו כאמור את מותו.
פרמדיקית מד"א עמית בר לב וחובשת רפואת חירום במד"א שחר מאיר תשבי סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו ברכב הפרטי עם פגיעות קשות ובתוכו גבר כבן 50 ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום, בנוסף אליו הבחנו בגבר כבן 40 שנפצע באורח בינוני וסבל מחבלה בחזה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו במסוק מד"א לבית החולים".