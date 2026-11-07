חברת הקונגרס הרפובליקנית אנה פאולינה לונה, מתומכותיה הבולטות של ישראל בבית הנבחרים האמריקני, הודיעה כי תפסיק לקבל תרומות מתאגידים ומקבוצות אינטרס העוסקות במדיניות חוץ, לאחר שניצחה בפער זעום בבחירות האמצע. לונה, שקיבלה בקמפיין האחרון כ-38 אלף דולר מוועדת הפעולה הפוליטית של איפא"ק, הבהירה כי היא מעוניינת שבוחריה ידעו שאיש אינו משפיע על עמדותיה בוושינגטון. "אני לא נשלטת בידי איש ולא מושפעת מאיש", אמרה. החלטתה מגיעה על רקע ביקורת גוברת בשתי המפלגות על השפעתם של תורמים פרו-ישראלים על הפוליטיקה האמריקנית, ובצל הצלחתם של מועמדים דמוקרטים שהתנגדו לסיוע הצבאי לישראל.