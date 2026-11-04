הדמוקרטית איימי אקטון ניצחה במרוץ למושלות אוהיו וגברה על ויווק ראמאסוואמי, איש העסקים ומקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, כך הכריז אתר הניתוחים Decision Desk HQ. מדובר במהפך משמעותי במדינה שלא בחרה מושל דמוקרטי מאז 2006 ושבה ניצח טראמפ בפער של יותר מ-11 נקודות בבחירות לנשיאות לפני שנתיים. ראמאסוואמי, שהתמודד בפריימריז הרפובליקניים לנשיאות ב-2024 והיה אמור להוביל לצד אילון מאסק את המיזם לקיצוץ הממשל הפדרלי (DOGE), נהנה מתמיכתו האישית של טראמפ. אקטון, לשעבר ראש מחלקת הבריאות של אוהיו, תהיה האישה הראשונה בתפקיד מושלת המדינה.