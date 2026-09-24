שעות ספורות לאחר שנעצרה מחוץ למטה האו"ם בניו יורק במהלך הפגנה נגד נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסמה המועמדת הדמוקרטית לקונגרס דריאליזה אווילה שבלייה טור על חוויותיה מהמעצר ובו שורת האשמות חמורות נגד ישראל. המועמדת, שזכתה לגיבוי של ראש העיר זוהראן ממדאני, כתבה ב"גרדיאן" הבריטי כי היא "מסרבת לארח אדם שפיקח על טבח ילדים", והוסיפה כי מקומו של נתניהו בבית הדין בהאג. שבלייה טענה כי "משטר האפרטהייד הישראלי מעלים גברים, נשים וילדים לבתי כלא צבאיים הידועים בעינויים פיזיים, מיניים ופסיכולוגיים" והזהירה ש"כל דולר שמושקע בחימוש הוא דולר שנגנב מהקהילות בארצות הברית".