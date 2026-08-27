שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. במהלך הדיון הוא אמר כי "האולטימטום שהצבנו בעקבות שיגור בלונים ועפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב הסתיים. הבהרנו כי מבחינתנו כל שיגור הוא פעולת טרור לכל דבר - וכך נתייחס אליו. מעתה, כל שיגור ייענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, המארגנים והמבצעים, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. בהתאם להנחייה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושלי, צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם יתבצעו שיגורים, כדי לטפל במוקדי הטרור".