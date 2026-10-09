התובע הכללי של איחוד האמירויות אישר את הדיווחים לפיהם טייס המשנה העומאני התכוון לרסק את מטוס פליי דובאי בנתב"ג - וגילה כי את ההקצנה האיסלאמיסטית הוא עבר כבר באוסטרליה. לפי הבכיר האמירתי, הטייס-מחבל המאם אל-המאמי התכוון לבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. התובע הכללי, ד"ר חמד סייף א-שמסי, אמר כי טייס המשנה הודה שפעל לבדו, וציין כי החקירה בנוגע לקשריו ולמשתפי פעולה אפשריים עדיין בעיצומה.

לפי ההודעה, אל-המאמי "התכוון להשתלט על המטוס ולהשתמש בו לביצוע פיגוע התאבדות נגד טרמינל הנוסעים בנתב"ג, במטרה לגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי. ממצאי החקירה הצביעו על כך שסימנים ראשונים להקצנתו ולנטייתו לטרור הופיעו בשנת 2017, בעת שלמד באוסטרליה. באותה תקופה הושפע החשוד מאידאולוגיה תקפירית, באמצעות קריאת ספרות קיצונית ומעקב אחר תכנים ברשת שהאדירו ארגוני טרור ופיגועי התאבדות".

המזימה - לרסק את מטוס פליי דובאי בנתב"ג ( צילום: Davidi Vardi/shutterstock, REUTERS/Ammar Awad )

בנוסף נכתב כי טייס המשנה "שאב השראה מהמתקפה על פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית, והרעיון לבצע פעולה דומה באמצעות מטוס התקבע בתודעתו. על פי הודאתו, הדבר היה קשור להחלטתו לפנות לקריירה בתחום התעופה".

התכונן למזימת הטרור בשתי טיסות קודמות לישראל

בהודעת האמירויות נכתב כי אל-המאמי הודה שבעת לימודיו במלבורן שבאוסטרליה נהג לפקוד בקביעות מסגד המזוהה עם המכון המלכותי לטכנולוגיה של מלבורן (RMIT). במסגרת ביקוריו במקום הכיר אנשים שהיו קשורים למרכז המכונה "My Centre". לדבריו, המרכז נוהל בידי אדם לבנוני שכונה "אבו חמזה", ולכאורה קיבל תמיכה מעמותה הקשורה לאחים המוסלמים. הוא הוסיף כי הכין את עצמו מבחינה נפשית וגופנית לביצוע המזימה, באמצעות הגברת החשיפה שלו לחומרים המעודדים טרור ואימוני אגרוף בהדרכת מאמן פרטי.

החקירה העלתה כי החשוד השתמש בשתי טיסות קודמות לתל אביב כדי להכיר את נתיב הטיסה ואת נמל התעופה, כחלק מההכנות האישיות שלו למזימת הטרור הנטענת. הוא החליט להוציא את המזימה לפועל בטיסתו השלישית לישראל, ב-30 בספטמבר.

תיעוד מרגעי האימה בטיסת פליי דובאי ( צילום: עמית ברשדסקי )





שיחת הטייס ההודי עם ראש ממשלת הודו ( צילום: רויטרס )





בהודעה נכתב כי "החקירה בחנה גם את הליכי הגיוס של החשוד לחברת פליי דובאי. מהממצאים עלה כי הוא עמד בדרישות המקצועיות והביטחוניות לצורך העסקתו, ובהן החזקת רישיון טיס, הצגת תעודת יושר והשלמת הבדיקות הנדרשות. עם זאת, אף אחד מההליכים לא העלה סימנים לדעותיו הקיצוניות או לכוונתו לבצע מזימת טרור".

גבורת הישראלים מוצנעת

ההודעה מפרטת גם את הפרטים הידועים על שקרה במהלך הטיסה: "ביום האירוע הפתיע החשוד את קברניט המטוס בתוך תא הטייס ותקף אותו באמצעות גרזן חירום. הקברניט התנגד לתקיפה וניסה להזעיק עזרה. במטוס שהה גם טייס שיועד לטיסת החזור, ונמצא במקרה סמוך לתא הטייס כאשר התרחשה התקיפה. "הוא הבחין בדלת תא הטייס נפתחת ונסגרת שוב ושוב באופן חריג, דבר שעורר את חשדו".

לפי ההודעה, שבה גבורת הישראלים מוצנעת, נכתב כי אותו טייס "ניגש לקוקפיט וניסה להיכנס באמצעות קוד הגישה. לאחר שהצליח להיכנס, ראה את החשוד תוקף את הקברניט. הוא התערב מיד, בסיוע איש צוות וכמה נוסעים, ויחד הם חילצו את הקברניט הפצוע והשתלטו על החשוד. במקביל, קברניט טיסת החזור וטייס המשנה שלו השיבו לעצמם את השליטה במטוס, שינו את נתיב טיסתו והנחיתו אותו בשלום בנמל התעופה טבוק שבסעודיה".