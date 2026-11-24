בבית החולים מאיר בכפר סבא עדכנו כי אישה בת 47 אושפזה בטיפול נמרץ במצב קריטי עקב סיבוכים של שפעת. "האישה, ללא מחלות רקע ידועות, הובהלה היום למרכז הרפואי בקריסת מערכות, לאחר שבימים האחרונים סבלה מתסמיני שפעת מסוג A", נמסר. עם הגעתה נמצא כי היא סובלת מלחץ דם נמוך, אי-ספיקת כליות וירידה משמעותית בתפקוד הלב. היא הועברה בדחיפות ליחידה לטיפול נמרץ כללי, שם הורדמה, הונשמה וחוברה למכשיר אקמו. מצבה מוגדר קריטי והצוותים הרפואיים נלחמים על חייה". עוד צוין כי "המטופלת חוסנה נגד שפעת כשבוע לפני שחלתה חשוב להדגיש כי נדרשים כשבועיים מרגע ההתחסנות ועד לפיתוח הגנה מיטבית של הנוגדנים בגוף נגד המחלה".