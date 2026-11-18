המפלגה הדמוקרטית הבטיחה רוב של 56 מושבים בסנאט האמריקני, לאחר ההכרזה הרשמית על ניצחונה של מרי פלטולה במרוץ באלסקה על הסנאטור הרפובליקני המכהן דן סאליבן. הניצחון היה צפוי לאחר שמרבית האנליסטים העריכו כי הפער לטובתה אינו ניתן לסגירה. מדובר במושב התשיעי שהדמוקרטים הצליחו להעביר לידיהם מידי הרפובליקנים בבחירות האמצע, ובכך השיגו את הרוב הגדול ביותר שלהם בסנאט זה יותר מעשור. פלטולה, לשעבר חברת בית הנבחרים, תהיה האישה הראשונה מבני העמים הילידיים של אלסקה שתכהן בסנאט, והדמוקרטית הראשונה שתנצח במרוץ במדינה מאז 2008.