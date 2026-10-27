איש עדיין לא יודע מה תוצאות האמת, אבל כבר קיימת ודאות מוחלטת שהערבים נהרו לקלפיות בהמוניהם והגיעו לשיא מנדטים שלא היה כדוגמתו. אפשר להבין את ההתלהבות שדבקה בציבור הערבי והבדואי בפרט.

מנהיגיהם שלהם מדברים בגלוי על שאיפותיהם הלאומיות. מנסור עבאס הצהיר על אוטונומיות שהיה רוצה לראות בנגב ובגליל. הוא גם הצהיר כי יפעלו נגד הריסת בתים שנבנו באופן לא חוקי בנגב, והוא וחבריו לרשימה מסרבים להכיר בחמאס כארגון טרור.

אבל הדחיפה לקלפיות לא נבעה דווקא מכך, אלא מהעובדה שהשאיפות האלה קיבלו תמיכה ולגיטימציה מראשי גוש השמאל, שלא הסתירו את רצונם ואת תוכניותיהם להישען על המפלגות הערביות כדי להקים ממשלת מיעוט. ברגע שבשמאל נתנו אור ירוק לשאיפות האלה, מצביעי רע”מ והמשותפת קיבלו תיאבון להשפיע.

חגיגות ראשי הרשימה המשותפת בנצרת ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

בזמן שהשאיפות המסוכנות האלה קיבלו לגיטימציה מופרכת, ציבור אחר עבר דמוניזציה קיצונית - החרדים. הם הפכו לשק החבטות של השמאל ושל רבים שקשרו את גורל המדינה בגיוס חרדים כאן ועכשיו. היכולת לנהל שיח קשה אך חשוב עם ציבור שהוא בשר מבשרה של החברה הישראלית ושל העם היהודי, הפכה לבלתי אפשרית. אבל דווקא ההישענות על מי שאינם יוצאים נגד חמאס הפכה ללגיטימית.

שיעור הגיוס של החרדים עולה כל הזמן. יש קיצונים שעושים הרבה רעש, אבל יש גם רבים שרוצים להשתלב. גם הם עברו דה־לגיטימציה ארסית, ומרוב שהפחידו אותנו מהחרדים, הרגישו בנוח לנרמל לא את ה”ערבים”, אלא את מי שמבקשים בגלוי לשנות את זהותה של מדינת ישראל.

אפשר למתוח ביקורת רבה על הציבור החרדי, אבל היחס לקבוצה שהיא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ומהעם היהודי, ושחלק מחבריה מתגייסים לצה”ל, עובדים ותורמים לחברה, הוא עניין שמצריך לחשבון נפש.

את המחיר על כך אנחנו כבר משלמים במספרים אסטרונומיים של מי שרוצים אוטונומיה בדואית - לא בעזה, לא בסיני ולא בלבנון, אלא בנגב ובגליל.

התיקון חייב להתחיל בחשבון נפש אמיתי, בהנהגה הפוליטית ובחברה הישראלית כולה. צריך להפסיק את ההסתה והדה־לגיטימציה כלפי החרדים, לנהל איתם שיח ענייני על גיוס, עבודה ותרומה למדינה