הבוקר שעבר על הדוור דום קלמנטס מניו ג'רזי ביום שישי האחרון נראה תחילה שגרתי לחלוטין, עד שהגיע לאחד הבתים במסלול הקבוע שלו בפרבר מאונט הולי. קלמנטס שם לב מיד שמשהו אינו כשורה: תיבת הדואר נעטפה כולה בסרט הדבקה שקוף, ובסמוך לדלת הכניסה המתין בריסטול מודבק שעליו התנוססו שני ציורים של פרצופים עצובים עם עיני X והכיתוב המאיים "9-1-1 Inside", כלומר "בפנים" בצירוף מספר הטלפון של מוקד החירום.

גלריה הפרצופים העצובים, המילה "בפנים" והמספר "911" של מוקד החירום, בשלט שנתלה בכניסה לבית

כשדפיקותיו של קלמנטס על הדלת נותרו ללא מענה הוא מיהר לחייג לשירותי החירום, ובתוך דקות ספורות הגיעו למקום שוטרים. כשאלה נכנסו לבית נחשף לעיניהם מראה קשה: גופותיהם של שלושה בני אדם בגירים מוטלות על רצפה מלאה בדם. כעת מנהלות משטרת ניו ג'רזי ופרקליטות מחוז ברלינגטון חקירה בניסיון להבין את הרקע לאירוע ואת סיבת המוות, ולברר מי השאיר לדוור את הרמזים שהובילו לזירה המדממת.

בריאיון לתקשורת המקומית תיאר קלמנטס את הרגע שבו הבין שמשהו אינו תקין. לדבריו הוא ניגש למבנה כדי למסור את הדואר כפי שהוא עושה מדי יום, ואז הופתע לגלות את תיבת הדואר עטופה בסרט אריזה פשוט יחד עם השלט שהוצמד לקיר בסרט הדבקה דומה. קלמנטס ציין כי לנוכח הכיתובים על הבריסטול דפק בדלת וניסה לקרוא ליושבי הבית, אך לא זכה לשום מענה, ולכן הוא יצר מיד קשר עם כוחות הביטחון.

הבית שבו נמצאו הגופות. "אני היחיד שיכול היה לראות את השלט"

הדוור מספר כי הטרידה אותו העובדה שהמסר הושאר במיוחד עבורו. "חשבתי שזה מוזר, כי האדם היחיד שהיה יכול לראות את השלט הזה הוא אני, מפני שאני היחיד שמגיע לבית הזה מדי יום", אמר.

זהותם של שלושת ההרוגים טרם פורסמה רשמית, אולם שכנים המתגוררים באזור אמרו לכלי התקשורת כי בבית התגוררו שני אחים ואחות בשנות ה-60 לחייהם. הם תיארו אותם כשכנים שקטים שלא עשו בעיות, אך ציינו גם כי לאורך השנים כמעט לא ראו אנשים נוספים נכנסים לבית או יוצאים ממנו.