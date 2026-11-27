יש פתרון לגרעין הקשה של החרדים, שלומדים תורה כל היום, ונאחזים בלימוד התורה כסיבה העיקרית להשתמטותם מהצבא. נמחיש זאת באמצעות המיזם הלאומי של משרד הביטחון לביצורו של הגבול המזרחי, הנחשב לארוך ביותר במדינה. הוא מתפרש על פני 500 ק"מ, מחמת גדר בצפון ועד אילת בדרום, וברובו פרוץ ללא מכשול פיזי מתקדם. דרך הגבול הזה מתבצעות הברחות נשק, תחמושת וסמים, לפעמים באמצעות רחפנים, ודרכו עלול להתרגש עלינו אסון בדמות מיליציות פרו-איראניות וחוליות טרור שיפשטו על הארץ.

משרד הביטחון החליט להקים לאורכו "גדר חכמה", ולצידה עשרות גרעיני נח"ל, בהשקעה של כ-5 מיליארד שקלים. כיוון שהחזקת הגבול תצריך אלפי חיילים, ניתן להציע שהחרדים יהיו הכוח הצבאי העיקרי, שיאכלס את הגרעינים האלה ויגן על הגבול. החרדים שישולבו בפרויקט יעתיקו את מגוריהם לשלוש שנים מהיישובים החרדיים שבהם הם חיים אל הנגב או אל הגליל, ויתיישבו בגרעיני הנח"ל.

כל ישיבה שתלמידיה יתגייסו לפרויקט תקים מעין סניף בגרעין שנבחר, ואת השירות הצבאי שלהם יעשו התלמידים באותה ישיבה, אחרי הכשרה צבאית מתאימה

כל ישיבה שתלמידיה יתגייסו לפרויקט תקים מעין סניף בגרעין שנבחר, ואת השירות הצבאי שלהם יעשו התלמידים באותה ישיבה, אחרי הכשרה צבאית מתאימה. אם בישיבה המקורית הם למדו לפני הגיוס תורה במשך שמונה-תשע שעות ביום, לדוגמה, הרי שגם עתה, בישיבה החדשה בגרעין הנח"ל, הם ימשיכו ללמוד אותו מספר של שעות ברצף, עם אותם רבנים ואותם חברים תוך הקפדה על אורח חיים חרדי.

החיים בישיבה החדשה יתנהלו במשמרות. השירות הצבאי לא יבוא על חשבון הלימודים אלא בנוסף. בתום יום הלימודים יחליפו בחורי הישיבה את החולצות הלבנות ואת המכנסיים השחורים במדים צבאיים, יצטיידו בנשק, ויצאו להגן על הגבול. חבריהם, שזה עתה סיימו את המשמרת שלהם בשטח, יתפסו את מקומם בבית המדרש, ויתחילו ללמוד. כל הפעילות הצבאית תתבצע בחסות קצינים וחיילים בוגרי חטיבת החשמונאים החרדית.

גם כשיסיימו את השירות הצבאי הסדיר ויהפכו למילואימניקים, יוכלו התלמידים להמשיך וללמוד תורה ללא הפרעה, כי את המילואים שלהם יוכלו לעשות ב"בין הזמנים" - אותם כ-70 ימים כל שנה, שבהם תלמידי הישיבות יוצאים לחופשה, מבלים וממעטים בלימוד תורה. כך החרדים יוכלו להמשיך לחיות את חייהם הדתיים לצד השירות הצבאי, ללא כל הפרעה. יתרונו של המיזם, שאינו קוטע את לימודיו של בחור הישיבה בשום שלב, ומבטיח לו לצאת מהצבא חרדי - כפי שנכנס אליו.

בעוברם לעולם המשרתים, יזכו החרדים, כמובן, לכל ההטבות שמובטחות לחיילים. הם יוכלו ללמוד מקצוע בעזרת הצבא, ומצבם הכלכלי ישתפר

בעוברם לעולם המשרתים, יזכו החרדים, כמובן, לכל ההטבות שמובטחות לחיילים. הם יוכלו ללמוד מקצוע בעזרת הצבא, ומצבם הכלכלי ישתפר. אט אט אותם גרעינים יגדלו ויפריחו את הנגב ואת הגליל, ובבוא היום יהפכו ליישובים, שיוכלו לשמש גם פתרון למצוקת הדיור החרדית.

ליברמן, תציע להם את זה. המיזם יעשה לכולם רק טוב: הסיסמה "נמות ולא נתגייס" תתחלף פתאום ב"נתגייס ולא נמות", וכל הוויכוחים והמאבקים על חוק הגיוס ייעלמו כלא היו. המתווה הזה יחזק את צה"ל, יתרום לריפוי החברה הישראלית, ישפר את יחסיה עם החרדים, ויצעיד אותם אל עתיד טוב יותר. יתכן גם ש"הדבר החדש" הזה יצית את דמיונם של הצעירים החרדים, ויתרום לצמצום הנשירה מהישיבות.

אם ידחו את המתווה המוצע, זו תהיה הוכחה ניצחת לכך, שאין שום קשר בין לימוד התורה לבין סירובם של החרדים להתגייס ולשאת בנטל.