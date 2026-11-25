נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי יעניק את "עיטור הנשיא" לתשעה אישים מרחבי העולם "כהוקרה על תרומתם הייחודית למדינת ישראל ולעם היהודי". תשעת מקבלי העיטור לשנת 2026 פועלים בתחומי החינוך, הפילנתרופיה, הפילוסופיה, הפוליטיקה הבינלאומית והמנהיגות היהודית, ומגיעים מקהילות שונות מארצות הברית, קנדה, צרפת, גרמניה, בריטניה, רומניה ואיטליה. העיטור יוענק להם בטקס רשמי בבית הנשיא בתחילת 2027. אלו שמותיהם: סטני הוייר, מייק אוונס, צ'ארלס ברונפמן, ברנאר-אנרי לוי, שרלוטה קנובלוך, ג'רלד רונסון, חיים סבן, סילביו וקסלר ויוהנה ארביב פרוג'ה.