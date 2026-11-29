"הסתיו לקראת קיצו - החורף האמיתי בדרך!". כך הכריז הבוקר (ראשון) השירות המטאורולוגי, לקראת מערכת חורפית משמעותית שצפויה להתפתח באזורנו במהלך השבוע הקרוב ולהגיע לשיאה ביום רביעי. עד אז צפויות להצטבר כמויות משקעים של כ-100 מ"מ ואף יותר באזורים שונים בצפון הארץ, במישור החוף ובשפלה - וחלק ניכר מהן צפוי לרדת ביום רביעי לבדו.

גלריה ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וגשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון ומרכז הארץ. ייתכנו סופות רעמים בודדות, בעיקר בצפון. תחול ירידה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. בלילה עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.

מחר תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בשיעורי הלחות, ומשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות, בעיקר בדרום הארץ, שם גם ייתכן אובך מקומי. בשעות אחר הצהריים והערב צפויים להתחדש הגשמים המקומיים בדרום, ובהמשך הלילה הם יתפשטו למרכז הארץ ולצפונה, תוך התעצמותם ובליווי סופות רעמים ומשבי רוח עזים. קיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי דרום הנגב והערבה.

ביום שלישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. רוחות ערות ינשבו במרבית אזורי הארץ, ובדרום ייתכן אובך. במישור החוף צפויים גשמים מקומיים, שעשויים להיות מלווים בסופות רעמים.

שיא המערכת ביום רביעי: עד 90 מ"מ גשם ביממה

החל מהלילה שבין שלישי לרביעי ובמהלך יום רביעי צפויה המערכת להגיע לשיאה. גשמים משמעותיים מלווים בסופות רעמים יירדו מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בנגב ובערבה ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים.

הצפות ברמת גן, ארכיון

בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני הצפות בערי מישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, שם כמויות הגשם עשויות להגיע לכ-70 עד 90 מ"מ בתוך יממה אחת - בין שלישי בערב לרביעי בערב. כמו כן, צפויים שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וייתכנו שיטפונות מקומיים בנחלי הערבה. רוחות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ, תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה.

בשורה נוספת לחובבי החורף תגיע מהחרמון, שם צפוי לרדת לראשונה העונה שלג משמעותי, שיכסה את ההר מפסגתו ועד לאזור הרכבל התחתון. לפי התחזית, עד יום חמישי עשויה להצטבר בחלקו העליון של ההר שכבת שלג בעובי של כ-10 ס"מ.

לאחר היחלשות מסוימת של המערכת ביום חמישי , בשירות המטאורולוגי מעריכים כי מזג האוויר החורפי ימשיך ללוות אותנו גם בסוף השבוע הקרוב. לפי שעה קיימת אפשרות ששקע נוסף, קר וסוער יותר, יגיע לאזורנו בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא, ומזג האוויר החורפי עשוי להימשך גם בעומק חג החנוכה. בשירות המטאורולוגי הדגישו כי ימשיכו לעקוב אחר התפתחות המערכת ולעדכן את הרשויות ואת הציבור במהלך השבוע החורפי הצפוי.