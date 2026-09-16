תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל, לקראת ירידה בטמפרטורות בהמשך השבוע

הטמפרטורות ימשיכו להיות היום גבוהות מהרגיל לעונה, אך בימים הבאים יחולו ירידות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע ייתכן גשם קל