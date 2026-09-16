הטמפרטורות ימשיכו להיות היום גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ירידה קלה בטמפרטורות תחול מחר בהרים, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. בשבת תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-32, תל אביב 23-32, חיפה 23-31, צפת 20-32, קצרין 21-35, טבריה 23-37, נצרת 22-34, עפולה 21-36, בית שאן 24-39, לוד 22-33, אשדוד 23-31, עין גדי 28-38, באר שבע 21-35, מצפה רמון 23-34, אילת 29-40.