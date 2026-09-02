עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה. לצד זאת, בגליל המערבי, עמקי הצפון, הגליל התחתון, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב, מדבר יהודה ומזרח הנגב ורמת הנגב צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה מעונן חלקית.

עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה. לצד זאת, בגליל המערבי, עמקי הצפון, הגליל התחתון, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב, מדבר יהודה ומזרח הנגב ורמת הנגב צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה מעונן חלקית.

עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה. לצד זאת, בגליל המערבי, עמקי הצפון, הגליל התחתון, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב, מדבר יהודה ומזרח הנגב ורמת הנגב צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה מעונן חלקית.