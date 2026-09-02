מזג האוויר היום (רביעי) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - ותורגש הכבדה בעומסי החום.
עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה. לצד זאת, בגליל המערבי, עמקי הצפון, הגליל התחתון, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב, מדבר יהודה ומזרח הנגב ורמת הנגב צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה נוספת באזורים הללו ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. כך, צפויה גם הקלה בעומסי החום. ביום שבת יהיה דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-32, תל אביב 24-31, חיפה 23-31, צפת 19-32, קצרין 21-37, טבריה 23-38, נצרת 22-35, עפולה 23-36, בית שאן 25-40, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 28-38, באר שבע 23-34, מצפה רמון 22-33, אילת 29-39.