מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום, ומשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. בלילה יוסיף להיות מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני.
מחר תורגש התקררות קלה נוספת, והטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מעט מהרגיל. ביום רביעי ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס חום. ביום חמישי תחול התחממות נוספת, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן תחול הכבדה נוספת בעומסי החום - שיהיו כבדים ברוב האזורים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-31, תל אביב 26-32, חיפה 24-31, צפת 20-32, קצרין 22-36, טבריה 25-37, נצרת 24-35, עפולה 24-36, בית שאן 27-40, לוד 25-33, אשדוד 26-32, עין גדי 27-37, באר שבע 24-35, מצפה רמון 21-33, אילת 30-41.