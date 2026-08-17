מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום, ומשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. בלילה יוסיף להיות מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני.