מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.