מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בלילה עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך מישור החוף.
ביום שני ימשיך להתקרר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, וביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן - ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-26, צפת 15-22, קצרין 18-27, טבריה 19-28, נצרת 19-27, עפולה 17-28, בית שאן 20-30, לוד 19-28, אשדוד 19-27, עין גדי 22-29, באר שבע 16-27, מצפה רמון 16-24, אילת 22-31.