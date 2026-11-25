מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ובשעות הבוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
מחר בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה במידות החום, שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. ביום שישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. מגמה זו תימשך גם ביום שבת.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 11-18, תל אביב 16-23, חיפה 17-22, צפת 11-18, קצרין 14-22, טבריה 16-24, נצרת 16-22, עפולה 14-24, בית שאן 16-26, לוד 15-23, אשדוד 16-23, עין גדי 19-24, באר שבע 13-22, מצפה רמון 13-19, אילת 19-26.