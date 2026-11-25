מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ובשעות הבוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.