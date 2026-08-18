הטמפרטורות יהיו היום (שלישי) מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ובשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה קלה בטמפרטורות לעומת אתמול.

הטמפרטורות יהיו היום (שלישי) מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ובשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה קלה בטמפרטורות לעומת אתמול.

הטמפרטורות יהיו היום (שלישי) מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ובשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה קלה בטמפרטורות לעומת אתמול.