הטמפרטורות יהיו היום (שלישי) מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ובשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תורגש ירידה קלה בטמפרטורות לעומת אתמול.
מחר, יום רביעי, תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי המגמה תימשך עם עלייה נוספת - שצפויה גם ביום שישי, אז יירשמו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-29, תל אביב 25-31, חיפה 23-30, צפת 18-29, קצרין 21-34, טבריה 24-34, נצרת 22-33, עפולה 23-34, בית שאן 25-37, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 26-36, באר שבע 21-33, מצפה רמון 19-32, אילת 28-38.